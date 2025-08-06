Гранату, от взрыва которой погибли четыре человека, принёс участник СВО
В Тульской области произошла трагедия, в результате которой четыре человека погибли от взрыва гранаты. Следственный комитет возбудил уголовное дело по данному факту. Инцидент случился вечером накануне в поселке Куркино.
Согласно информации Следственного комитета по Тульской области, взрывное устройство сдетонировало рядом с одним из домов, что привело к смертельным травмам у четырех человек. Как сообщает издание «Осторожно, новости», взрыв гранаты произошел из-за конфликта, в котором участвовал 32-летний Алексей — участник СВО. Спор возник на фоне подозрений о наркотиках у одной из жертв.
Кто именно привел в действие снаряд, предстоит выяснить следствию. В результате взрыва погибли сам Алексей, отец и друг его оппонента, а сам оппонент скончался в скорой помощи по пути в больницу.
Читайте также: