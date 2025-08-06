Гранату, от взрыва которой погибли четыре человека, принёс участник СВО

06 августа 2025, 09:30

Фото: istockphoto /dzika_mrowka

В Тульской области произошла трагедия, в результате которой четыре человека погибли от взрыва гранаты. Следственный комитет возбудил уголовное дело по данному факту. Инцидент случился вечером накануне в поселке Куркино.