Чиновница попыталась откупиться после обвинений в запрете проведения поминок бойца СВО

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В поселке Щепкин Ростовской области чиновница собрала с подчиненных 10 тысяч и предложила эти деньги семье бойца специальной военной операции на проведение поминок. Семья вернула деньги чиновнице. Об этом информирует телеграм-канал Don Mash.
На прошлой неделе семья похоронила Валентина Костина. Как рассказала сестра бойца Наталья, мама хотела достойно его проводить, поэтому заранее договорилась устроить поминки в Доме культуры. Но в последний момент заместитель главы Аксана Шуткина не пустила их из-за наличия алкоголя. Вместо ДК семье предложили кафе.
Чиновница свое участие в скандале отрицала. Женщина заверила, что помогла все организовать и даже покрыла расходы на 10 тысяч рублей. Позже Наталья узнала, что эту сумму чиновница собрала с подчинённых. Тогда она потребовала, чтобы она вернула деньги, така как подобная помощь их семье не нужна.
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