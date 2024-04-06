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Число жителей Орска, находящихся в пунктах временного размещения (ПВР) в связи с прорывом дамбы, увеличилось до 235 человек, в том числе 73 ребенка, сообщается в Telegram-канале пресс-службы губернатора и правительства Оренбургской области.
В городе и Оренбургской области объявлено чрезвычайное положение.
Вечером 5 апреля в Орске на улице Оренбургской прорвало плотину на реке Урал. В зоне затопления оказались более 4 000 домов и 10 000 человек. Для эвакуации жителей было подготовлено шесть пунктов временного размещения. До этого в плотине были обнаружены две течи, существовала вероятность ее обрушения.
По последним данным, подтоплены около 600 домов на девяти улицах Орска. После прорыва дамбы затопленное электросетевое оборудование было отключено от сети, на месте происшествия работают более 530 специалистов, 125 единиц техники и 75 плавсредств.
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Александр Климов