«Около 600 домов на 9 улицах»: МЧС России о масштабах подтопления в Орске

Фото: iStock/nnorozoff
Около 600 домов на девяти улицах оказались подтоплены в Орске Оренбургской области из-за провала дамбы, сообщает МЧС России в своем Telegram-канале.
Вода продолжает поступать в старую часть города, где расположен частный сектор. Спасатели используют плавсредства для эвакуации людей. Около 230 человек, в том числе 73 ребенка, находятся в 12 пунктах временного размещения.
На месте работают более 530 специалистов, 125 единиц техники и 75 плавсредств.
Ранее администрация Орска призвала жителей Старого города к срочной эвакуации.
В городе и Оренбургской области объявлено чрезвычайное положение.
Вечером 5 апреля в Орске на улице Оренбургской прорвало плотину на реке Урал. В зоне затопления оказались более 4 000 домов и 10 000 человек. Для эвакуации жителей было подготовлено шесть пунктов временного размещения. До этого в плотине были обнаружены две течи, существовала вероятность ее обрушения.
В зоне затопления оказались более 4 000 домов и 10 000 человек. Россияне, проживающие в зонах риска, были срочно эвакуированы в шесть пунктов временного размещения.
Читайте также:
«Ситуация критическая»: Мэр Оренбурга Салмин о ситуации в Орске
МЧС увеличило численность сил для ликвидации прорыва дамбы в Орске
На месте работают более 530 специалистов, 125 единиц техники и 75 плавсредств.
Ранее администрация Орска призвала жителей Старого города к срочной эвакуации.
В городе и Оренбургской области объявлено чрезвычайное положение.
Вечером 5 апреля в Орске на улице Оренбургской прорвало плотину на реке Урал. В зоне затопления оказались более 4 000 домов и 10 000 человек. Для эвакуации жителей было подготовлено шесть пунктов временного размещения. До этого в плотине были обнаружены две течи, существовала вероятность ее обрушения.
В зоне затопления оказались более 4 000 домов и 10 000 человек. Россияне, проживающие в зонах риска, были срочно эвакуированы в шесть пунктов временного размещения.
Читайте также:
«Ситуация критическая»: Мэр Оренбурга Салмин о ситуации в Орске
Подтопленные объекты энергетики Орска отключены от сети
МЧС увеличило численность сил для ликвидации прорыва дамбы в Орске
Александр Климов