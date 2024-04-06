МЧС увеличило численность сил для ликвидации прорыва дамбы в Орске

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МЧС России увеличило силы и средства для ликвидации прорыва дамбы в Орске, сообщается в Telegram-канале ведомства.
В районе прорыва также работает аэромобильная оперативная группа МЧС России. Всего на месте задействовано 440 специалистов и 217 единиц техники, в том числе 30 плавсредств и высокопроходимый плавающий транспортер.
Продолжается эвакуация жителей Орска. 135 человек, в том числе 55 детей, были эвакуированы в пункты временного размещения.
Ранее сообщалось, что для ликвидации последствий прорыва дамбы в Орск направлено 240 спасателей и 113 единиц техники.
Вечером 5 апреля в Орске на улице Оренбургской прорвало плотину на реке Урал. В зоне затопления оказались более 4 000 домов и 10 000 человек. Для эвакуации жителей было подготовлено шесть пунктов временного размещения. До этого в плотине были обнаружены две течи, существовала вероятность ее обрушения.
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Продолжается эвакуация жителей Орска. 135 человек, в том числе 55 детей, были эвакуированы в пункты временного размещения.
Ранее сообщалось, что для ликвидации последствий прорыва дамбы в Орск направлено 240 спасателей и 113 единиц техники.
Вечером 5 апреля в Орске на улице Оренбургской прорвало плотину на реке Урал. В зоне затопления оказались более 4 000 домов и 10 000 человек. Для эвакуации жителей было подготовлено шесть пунктов временного размещения. До этого в плотине были обнаружены две течи, существовала вероятность ее обрушения.
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Александр Климов