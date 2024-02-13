Число жертв отравления в бургерной Дальнереченска возросло до 51 человека

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Число отравившихся в бургерной в приморском городе Дальнереченске выросло уже до 51 человека, сообщили РИА Новости в региональном управлении Роспотребнадзора.
«Количество обратившихся за медицинской помощью на сегодняшний день увеличилось. Заболевшим лицам проведено лабораторное обследование на выявление возбудителя <...> Сейчас предстоит установить предприятия, снабжавшие кафе в Дальнереченске продукцией, а также провести ещё ряд санитарно-эпидемиологических экспертиз», — отметили в санитарном ведомстве.Причиной массового отравления в заведении «М-Бургер» стала кулинарная продукция собственного изготовления — соусы и наггетсы, в которых нашли сальмонеллу. Кроме того, были выявлены многочисленные нарушения, включая отсутствие документации и маркировки о дате изготовления и сроках реализации.
Полученные материалы направлены в органы предварительного расследования для оценки возможности возбуждения уголовного дела по части 1 статьи 238 УК России (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). Также было уведомлено управление Роспотребнадзора по Приморскому краю, а контроль за выяснением обстоятельств произошедшего усилен. В настоящее время деятельность бургерной приостановлена, эпидрасследование продолжается.
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