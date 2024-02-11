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В Приморье 22 человека отравились едой в кафе

Прокуратура: в кафе в Приморье 22 человека отравились едой
11 февраля 2024, 06:20
Фото: istock / DarthArt

Фото: istock / DarthArt

В приморском Дальнереченске за последние пять дней в больницу обратились двадцать два человека с признаками острого отравления, сообщает прокуратура региона через свой Telegram-канал.
Согласно информации надзорного ведомства, случаи отравления произошли с 5 по 10 февраля.

«В Дальнереченскую центральную городскую больницу обратились 22 местных жителя с признаками острого отравления. Предварительное расследование позволяет предположить, что причиной отравления могло стать употребление некачественной пищи в одном из заведений общественного питания», — говорится в сообщении.

Дальнереченская межрайонная прокуратура уже начала проверку, а полученные материалы направлены в органы предварительного расследования для оценки возможности возбуждения уголовного дела по части 1 статьи 238 УК России (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). Также уведомлено управление Роспотребнадзора по Приморскому краю, а контроль за выяснением обстоятельств произошедшего усилен.

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На Сахалине ввели карантин после выявления птичьего гриппа
На птицефабрике Южно-Сахалинске ввели карантин после выявления птичьего гриппа
11 февраля 2024, 05:54

Фото: iStock/Kalinovskiy

Власти Сахалинской области ввели карантин из-за выявленного случая высокопатогенного гриппа птиц на птицефабрике «Островная». Сообщение об этом содержится в документе, опубликованном на портале нормативно-правовых актов губернатора и правительства региона.
«С 9 февраля 2024 года установить ограничительные мероприятия (карантин) по высокопатогенному гриппу птиц на территории муниципального образования городской округ „Город Южно-Сахалинск“, а также на отдельной территории муниципального образования „Анивский городской округ“ на срок до истечения 21 календарного дня после убоя последней птицы», - говорится в указе.
Документ подписан губернатором региона Валерием Лимаренко.

Отмечается, что выявлен генетический материал высокопатогенного гриппа птиц. Согласно указу, эпизоотическим очагом признана территория птицефабрики «Островная», а угрожаемой зоной — территория, прилегающая к этому очагу. Радиус угрожаемой зоны составляет 5 км от границ эпизоотического очага в пределах Южно-Сахалинска и села Троицкое (Анивский городской округ).
Помимо этого, правительством области подписаны постановления об изъятии птиц и продукции птицеводства из эпизоотического очага, а также о проведении изъятия птиц в угрожаемой зоне.

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СК опубликовал кадры с места взрыва в Элисте
СК опубликовал кадры с места взрыва в центре психологической помощи в Элисте
11 февраля 2024, 04:38

Фото: Следком Калмыкии

Видеозаписи с места взрыва в центре психологической помощи в Элисте были опубликованы в Telegram-канале регионального Следственного комитета.
На этих кадрах запечатлено, как сотрудники СК России фиксируют разрушения и делают фотографии важных деталей для следствия.



Предварительно СК сообщил, что мужчина, состоящий на учете в психоневрологическом диспансере, взорвал неизвестное устройство в центре оказания психологической помощи после конфликта с одним из специалистов центра. По данным следствия, в результате взрыва погиб мужчина, а сотрудник центра и его родственник получили ранения. Пострадавших госпитализировали в республиканскую больницу, где двое из них находятся в реанимации, но их жизни не угрожает.

Позже мэр города Шафран Тепшинов объявил об открытии временного пункта размещения для жителей многоквартирного дома, где расположен центр. Также с утра начала функционировать горячая линия для жильцов дома.

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Трамп предрек теракты в США из-за мигрантов
Трамп: США в не столь отдаленном будущем ожидают террористические акты
11 февраля 2024, 04:11

Фото: trumpwhitehouse.archives.gov

Бывший президент США Дональд Трамп выразил опасения из-за возможных террористических актов в стране в ближайшем будущем, связывая это с нелегальной миграцией.
Он высказал свои опасения перед своими сторонниками в Южной Каролине, передает ТАСС.

Трамп отметил, что на территорию США проникают люди, которые могут стать источником серьезных проблем. Это высказывание произнесено в контексте его критики миграционной политики нынешней администрации.

Ранее в феврале бизнесмен Илон Маск также высказал критику в адрес миграционной политики, заявив, что вместо охраны границ администрация Белого дома и многие штаты «расстилают красную дорожку» для нелегальных мигрантов.

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Овечкин забил 12-й гол в сезоне и сократил отставание до Гретцки
Овечкин сократил отставание от Гретцки в списке снайперов всех времен НХЛ до 60 голов
11 февраля 2024, 03:36

Фото: istockphoto/AlenaLitvin

Российский нападающий «Вашингтон Кэпитал» Александр Овечкин уменьшил разрыв в списке лучших бомбардиров всех времён НХЛ, приблизившись к рекорду Уэйна Гретцки.
В матче регулярного чемпионата против «Бостон Брюинз» он забросил шайбу в пустые ворота на последней минуте игры.

Эта шайба стала для россиянина 834-й в НХЛ, уменьшив отставание от Гретцки до 60 голов. У канадца на счету 894 шайбы за карьеру в лиге.

В текущем сезоне Овечкин провел 47 матчей регулярного чемпионата, в которых набрал 12 голов и 23 результативные передачи.

За всю карьеру в НХЛ Овечкин забросил 834 шайбы и сделал 686 результативных передач в 1394 матчах.

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В Тольятти локализовали пожар в гостинице
МЧС: пожар в гостинице в Тольятти локализовали на площади 800 квадратных метров
11 февраля 2024, 03:01

Фото: ГУ МЧС России

Пожар здании гостиничного комплекса в Тольятти локализован на площади 800 квадратных метрах. Об этом 11 февраля заявили в пресс-службе МЧС России.
Ранее стало известно о крупном пожаре в Тольятти на улице Спортивной, 23. В результате ЧП пострадали два человека.

Представители ГУМЧС России по Самарской области уточнили, что пострадавшие — два мужчины, один из них госпитализирован с отравлением продуктами горения, второй от госпитализации отказался.

Областные следственный комитет и прокуратура проводят проверку произошедшего.

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#мужчины
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В США указали на подготовку Украины к миру с Россией
RS: кадровые изменения на Украине связаны с подготовкой к соглашению с Россией
11 февраля 2024, 02:34

Фото: istockphoto.com/Yaraslau Mikheyeu

Директор программы «Евразия» американского Института Куинси Анатоль Ливен считает, что политические потрясения в Киеве связаны с подготовкой к мирному соглашению с Россией.
В статье для издания Responsible Statecraft он высказал мнение, что украинские политики и чиновники стремятся избавиться от ответственности за будущее соглашение.

Ливен отметил, что украинские элиты оказались в затруднительном положении из-за нереалистичных требований к России, и отказ от них будет крайне болезненным и трудным. Он также предупредил, что сокращение помощи со стороны США, а также усиление позиций России и политическая нестабильность на Украине представляют серьезную угрозу для Киева.

Ливен добавил, что украинским властям не следует затягивать переговоры с Москвой, так как есть риск, что в противном случае у них не будет чего предложить в рамках сделки.

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Российская армия за неделю нанесла 31 групповой удар по объектам ВПК Украины
Минобороны: за неделю нанесен 31 групповой удар по объектам ВПК Украины
11 февраля 2024, 02:02

Фото: iStock/Tomas Ragina

За последнюю неделю российская армия нанесла 31 групповой удар по объектам Военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, сообщили в телеграм-канале Министерства обороны.
Также были нанесены удары по сосредоточениям войск ВСУ и иностранных наемников. При проведении ударов использовалось высокоточное оружие, включая средства большой дальности воздушного и морского базирования, а также беспилотные аппараты.

Представители оборонного ведомства подчеркнули, что поставленные цели были достигнуты.

По данным Минобороны, в течение недели в плен сдались 36 украинских военнослужащих.

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#минобороны
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В Элисте после ЧП со взрывом открыли ПВР и запустят горячую линию
Власти Элисты после ЧП со взрывом открыли ПВР и запустят горячую линию
11 февраля 2024, 01:52

Фото: iStock/Kunakorn Rassadornyindee

Мэр Элисты Шафран Тепшинов объявил в Telegram-канале о мерах, принятых после взрыва в центре психологической помощи города. По его словам, был организован пункт временного размещения, а с утра будет доступна горячая линия для телефонных звонков.
«Завтра с 8:00 по московскому времени начнет работу телефон горячей линии... В школе № 17 на данный момент действует пункт временного размещения, хотя пока никто не пожелал воспользоваться его услугами», — отметил он.
Ранее Следственный комитет сообщал, что мужчина, состоящий на учете в психоневрологическом диспансере, произвел взрыв в центре психологической помощи в Элисте после конфликта с одним из специалистов. В результате инцидента погиб мужчина, а сотрудник центра и его родственник были ранены. Пострадавших госпитализировали в республиканскую больницу, где двое из них находятся в реанимации, однако их жизни не угрожает.

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#мужчина
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Умерла актриса из сериала «Дикая роза» Рената Флорес
Актриса из сериала «Дикая Роза» Рената Флорес умерла на 75-м году жизни
11 февраля 2024, 01:17

Фото: istock / tomertu

Мексиканская актриса Рената Флорес, которая стала известной благодаря своей роли служанки Леопольдины в сериале «Дикая роза» (Rosa salvaje, 1987-1988), скончалась в Мехико в возрасте 74 лет. Об этом сообщила газета El Universal.
По информации издания, причиной смерти стало онкологическое заболевание. Последние годы жизни актриса провела в мексиканском Доме актера, после того как в 2020 году было обнаружено, что она живет на улице в припаркованном автомобиле.

El Universal отмечает, что Рената Флорес начала свою карьеру в 1964 году как певица, а позже дебютировала в киноиндустрии в качестве актрисы. На ее счету не менее 30 фильмов и сериалов, в которых она играла в основном отрицательные роли.

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