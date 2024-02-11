В Приморье 22 человека отравились едой в кафе

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В приморском Дальнереченске за последние пять дней в больницу обратились двадцать два человека с признаками острого отравления, сообщает прокуратура региона через свой Telegram-канал.
Согласно информации надзорного ведомства, случаи отравления произошли с 5 по 10 февраля.
Дальнереченская межрайонная прокуратура уже начала проверку, а полученные материалы направлены в органы предварительного расследования для оценки возможности возбуждения уголовного дела по части 1 статьи 238 УК России (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). Также уведомлено управление Роспотребнадзора по Приморскому краю, а контроль за выяснением обстоятельств произошедшего усилен.
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«В Дальнереченскую центральную городскую больницу обратились 22 местных жителя с признаками острого отравления. Предварительное расследование позволяет предположить, что причиной отравления могло стать употребление некачественной пищи в одном из заведений общественного питания», — говорится в сообщении.
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Артем Кузьмин