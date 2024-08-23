Число жертв захвата заложников в российской колонии выросло

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В результате захвата заложников в волгоградской колонии ИК-19 погибли три человека. Об этом пишет Telegram-канал Baza.
Уточняется, что двоим удалось сбежать от захватчиков. Среди них один сотрудник колонии и один заключенный.
Сбежавших доставили в медучреждение с резанными и проникающими ранениями. Согласно информации Telegram-канала SHOT, серьезные ранения получили четверо сотрудников исправительной колонии. Среди них начальник спецучреждения Андрей Девятов. В настоящее время он находится в реанимации.
Напомним, 23 августа колония №19 в Волгограде оказалась захвачена несколькими людьми, которые являются членами преступной группировки.
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Сбежавших доставили в медучреждение с резанными и проникающими ранениями. Согласно информации Telegram-канала SHOT, серьезные ранения получили четверо сотрудников исправительной колонии. Среди них начальник спецучреждения Андрей Девятов. В настоящее время он находится в реанимации.
Напомним, 23 августа колония №19 в Волгограде оказалась захвачена несколькими людьми, которые являются членами преступной группировки.
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Екатерина Коршунова