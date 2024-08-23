Появилась новая информация о ситуации в ИК №19 в Волгоградской области

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В исправительной колонии №19 в Волгоградской области проводятся мероприятия по освобождению заложников. Об этом сообщает пресс-бюро ФСИН РФ, пишет РИА Новости.
Ранее стало известно, что колония №19 в Волгограде захвачена несколькими людьми. По предварительным данным, убит как минимум один сотрудник Федеральной службы исполнения наказаний, еще несколько получили ранения.
До этого в исправительной колонии №12 в Донецкой народной республике трое осужденных заблокировали сотрудников учреждения. Заключенные «препятствовали осуществлению ими должностных полномочий».
В Ростовской области логистические центры вместо нелегальных мигрантов начали набирать на работу заключённых из колоний-поселений. По данным ФСИН, в настоящее время в регионе в крупных маркетплейсах трудоустроены более 230 осуждённых. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Baza: ИК №19 в Волгограде захватили несколько человек
«В настоящее время проводятся мероприятия по освобождению заложников», — указано в сообщении.
До этого в исправительной колонии №12 в Донецкой народной республике трое осужденных заблокировали сотрудников учреждения. Заключенные «препятствовали осуществлению ими должностных полномочий».
В Ростовской области логистические центры вместо нелегальных мигрантов начали набирать на работу заключённых из колоний-поселений. По данным ФСИН, в настоящее время в регионе в крупных маркетплейсах трудоустроены более 230 осуждённых. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова