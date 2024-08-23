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Baza: ИК №19 в Волгограде захватили несколько человек

23 августа 2024, 13:39
Фото: istockphoto/OlFedv

Фото: istockphoto/OlFedv

Колония №19 в Волгограде захвачена несколькими людьми, сообщает Baza. Предварительно известно, что убит как минимум один сотрудник Федеральной службы исполнения наказаний, еще несколько получили ранения.


По предварительным данным, напавшие заявили о принадлежности к запрещенной на территории РФ террористической организации. Информацию сейчас уточняют.

Ранее сообщалось, что на Кубани сотрудники Морпасслужбы ликвидируют разлив нефтепродуктов, который произошел в результате атаки железнодорожного парома с 30 топливными цистернами со стороны боевиков ВСУ. Украинские неонацисты напали накануне, 22 августа. Спасатели сообщали, что удалось спасти 17 членов экипажа.

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