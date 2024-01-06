Число жертв землетрясения в Японии увеличилось до 126

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Число жертв серии землетрясений в Японии увеличилось до 126. Об этом сообщает NHK.
Отмечается, что среди пострадавших не менее 516 человек. 69 человек погибли в городе Вадзима, что является наибольшим количеством погибших в одном городе. При этом в городе Суду погибли 38 человек.
Напомним, мощные землетрясения произошли в Японии 1 января. Магнитуда самого мощного из серии землетрясений на полуострове Ното составляла 7,6 балла по шкале Рихтера.
Также на западном побережье Японии произошли цунами, высота которых составляла от 50 сантиметров до 1,2 метра. Угроза цунами была объявлена на всем западном побережье Японии с северного острова Хоккайдо до южного Кюсю.
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Напомним, мощные землетрясения произошли в Японии 1 января. Магнитуда самого мощного из серии землетрясений на полуострове Ното составляла 7,6 балла по шкале Рихтера.
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Екатерина Коршунова