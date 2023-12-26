Члены банды, похитившие и сжегшие жителя Воронежа из-за денег, получили сроки до 23 лет

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Воронежский областной суд приговорил к тюремным срокам трех мужчин, которые ради денег похитили жителя города Лиски, затем убили его и сожгли его. Об этом сообщает региональная прокуратура в телеграм-канале.
Приговор 48-летнему Алим-оглы Радихону, 30-летнему Сергею Метику и 45-летнему Андрею Басинскому вынесли 26 декабря. Они обвиняются по статьям «убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с целью скрыть другое преступление», «похищение человека группой лиц по предварительному сговору», а также грабеже, вымогательстве и краже.
Следствие установило, что в январе 2020 года Радихон, Метик и Басинский схватили мужчину и привезли его домой одному из похитителей. Они угрожали, избивали его, требовали денег и украли мобильный телефон. Боясь обращения пострадавшего в полицию, подсудимые вывезли его на дорогу в Лискинском районе, где убили его ножом, после чего сожгли тело.
«Суд назначил Радихону наказание в виде 23 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, Метику – 19 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, Басинскому 5 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии особого режима», — уведомляет прокуратура.
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