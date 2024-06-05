Чужое изнасилование, связь с Шакро и бунт из-за Путина: «король воров» Шишкан ждёт приговор

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10 июня Московский городской суд огласит приговор криминальному авторитету Олегу Медведеву (Шишканову), который более известен как Шишкан.
Подробнее о жизни и преступлениях криминального авторитета расскажет редакция «Радио 1».
Олег родился 19 июля 1964 года в подмосковном селе Раменское. При рождении ему была дана фамилия Шишканов, позже он поменял её на Медведева. Будущий криминальный авторитет рос в обычной рабочей семье. У него есть сестра, которой в возрасте 27 лет поставили диагноз шизофрения.
Шишкан рос тихо и спокойно, особыми успехами не отличался, занимался футболом при клубе «Динамо» (Москва). Однако, уже в юном возрасте Медведев начал вращаться в криминальных кругах, его наставником был известный мафиози Станислав Цхвитария (Хурцилава).
Первый и единственный тюремный срок криминальный авторитет получил в возрасте 18 лет. В 1981 году в Раменском изнасиловали и убили молодую женщину, а её останки сожгли. По подозрению в совершении преступления задержали Шишкана и ещё несколько рецидивистов. Неопытный молодой человек на суде заявил, что совершил это преступление в одиночку. Как выяснилось позже, он не имел к нему никакого отношения. Суд приговорил юного «преступника» к 10 годам лишения свободы.
Шишканов был направлен в исправительно-трудовую колонию №1 в поселок Явас в Мордовии. Те, за кого он сел, побеспокоились о его пребывании, он был под покровительством. Дисциплинарных наказаний не имел, так как был покладист и спокоен. В колонии новоиспеченного преступника проверили на прочность и убедились в «честности». Олег был назначен смотрящим. Там же он познакомился со своим земляком по кличке Жигун. В тюрьмах Шишкан прошел хорошую «воровскую школу».
После исправительной колонии Шишкана отправили во Владимирский централ. Там он познакомился с будущим главой организованной преступности в России Захарием Калашовым, ставшим известным под кличкой Шакро Молодой.
Тюрьма стала для Шишкана вторым домом. Несмотря на статью об изнасиловании, он заработал авторитет в криминальном мире и в 1991 году вышел на свободу с большим количеством связей.
Шишканов вышел на свободу поздней осенью 1991 года и был тепло принят в воровских кругах. В заключении он успел доказать свою преданность и несгибаемость характера. Вскоре Шишкана короновали два авторитета преступного мира Махарбек Каргаев (Руслан) и Валерий Длугач (Глобус) и дали кличку Шишкан Раменский. Коронация прошла в Москве в гостинице «Измайловская» с согласия самого Япончика.
Япончика подкупило славянское происхождение нового лидера, а также его спокойствие, дипломатичность и расчетливость. Любые споры Шишканов решал мирным путем.
Олег стал началом новой формации воров, он понимал, что прежние методы уже не действуют, и нужно что-то менять. На дворе были лихие 90-е.
В ведение Шишкана отдали Раменскую ОПГ, а также группу люберецких бандитов. Новоиспечённому криминальному авторитету удалось успешно объединить их, умело распределив функции группировок.
«Работу» воровского мира удалось наладить наилучшим способом. Эффективная деятельность приносила хорошие результаты в общак.
Не всем пришлись по вкусу слава и почести, которыми обзавёлся Шишкан. На него дважды совершали покушения: подкладывали бомбу под автомобиль, а также поджигали дом.
В 1997 году Шишкан сменил фамилию на Михайлов в целях конспирации.
Шишканом вновь заинтересовались правоохранительные органы в связи с исчезновением раменского депутата и директора племзавода. Он был главным подозреваемым, так как накануне их отношения сильно испортились.
Шишкана объявили в федеральный розыск. Он в это время сменил паспорт и просто исчез. Его причастность к громкому делу доказать не удалось.
До Шишкана главным криминальным авторитетом в России был Шакро Молодой. Однако, в 2018 году, после того, как он получил тюремный срок, место нового «воровского короля» занял Шишкан.
Медведев не успел насладиться королевскими лаврами. Летом 2019 года его арестовывали, обвинив по статье «Занятие высшего положения в преступной иерархии». За это ему светило лишение свободы от 8 до 15 лет. Сам арестант считал это своим последним «билетом в один конец».
В январе 2023 года по требованию Генпрокуратуры Верховный суд изменил подсудность дела. Материалы были переданы во 2-й Западный окружной военный суд. Однако в новогодние праздники у арестанта «Матросской тишины» возникли конфликтные ситуации с администрацией колонии. Шишкан пожаловался, что ему не дали возможность послушать новогоднее обращение Президента, а также в его камере отключили электричество. В результате этого испортились все продукты у заключенного. Олег Николаевич в протест объявил голодовку.
10 июня 2024 года Московский городской суд вынесет приговор бывшему «воровскому королю».
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Детство и юность Шишкана
Олег родился 19 июля 1964 года в подмосковном селе Раменское. При рождении ему была дана фамилия Шишканов, позже он поменял её на Медведева. Будущий криминальный авторитет рос в обычной рабочей семье. У него есть сестра, которой в возрасте 27 лет поставили диагноз шизофрения.
Шишкан рос тихо и спокойно, особыми успехами не отличался, занимался футболом при клубе «Динамо» (Москва). Однако, уже в юном возрасте Медведев начал вращаться в криминальных кругах, его наставником был известный мафиози Станислав Цхвитария (Хурцилава).
Тюремный срок Шишкана
Первый и единственный тюремный срок криминальный авторитет получил в возрасте 18 лет. В 1981 году в Раменском изнасиловали и убили молодую женщину, а её останки сожгли. По подозрению в совершении преступления задержали Шишкана и ещё несколько рецидивистов. Неопытный молодой человек на суде заявил, что совершил это преступление в одиночку. Как выяснилось позже, он не имел к нему никакого отношения. Суд приговорил юного «преступника» к 10 годам лишения свободы.
Шишканов был направлен в исправительно-трудовую колонию №1 в поселок Явас в Мордовии. Те, за кого он сел, побеспокоились о его пребывании, он был под покровительством. Дисциплинарных наказаний не имел, так как был покладист и спокоен. В колонии новоиспеченного преступника проверили на прочность и убедились в «честности». Олег был назначен смотрящим. Там же он познакомился со своим земляком по кличке Жигун. В тюрьмах Шишкан прошел хорошую «воровскую школу».
Знакомство Шишкана с Шакро
После исправительной колонии Шишкана отправили во Владимирский централ. Там он познакомился с будущим главой организованной преступности в России Захарием Калашовым, ставшим известным под кличкой Шакро Молодой.
Тюрьма стала для Шишкана вторым домом. Несмотря на статью об изнасиловании, он заработал авторитет в криминальном мире и в 1991 году вышел на свободу с большим количеством связей.
На воле Шишкан запустил новую формацию воров
Шишканов вышел на свободу поздней осенью 1991 года и был тепло принят в воровских кругах. В заключении он успел доказать свою преданность и несгибаемость характера. Вскоре Шишкана короновали два авторитета преступного мира Махарбек Каргаев (Руслан) и Валерий Длугач (Глобус) и дали кличку Шишкан Раменский. Коронация прошла в Москве в гостинице «Измайловская» с согласия самого Япончика.
Япончика подкупило славянское происхождение нового лидера, а также его спокойствие, дипломатичность и расчетливость. Любые споры Шишканов решал мирным путем.
Олег стал началом новой формации воров, он понимал, что прежние методы уже не действуют, и нужно что-то менять. На дворе были лихие 90-е.
Как Шишкан стал «королём воров»
В ведение Шишкана отдали Раменскую ОПГ, а также группу люберецких бандитов. Новоиспечённому криминальному авторитету удалось успешно объединить их, умело распределив функции группировок.
«Работу» воровского мира удалось наладить наилучшим способом. Эффективная деятельность приносила хорошие результаты в общак.
Покушения на Шишкана
Не всем пришлись по вкусу слава и почести, которыми обзавёлся Шишкан. На него дважды совершали покушения: подкладывали бомбу под автомобиль, а также поджигали дом.
В 1997 году Шишкан сменил фамилию на Михайлов в целях конспирации.
Шишканом вновь заинтересовались правоохранительные органы в связи с исчезновением раменского депутата и директора племзавода. Он был главным подозреваемым, так как накануне их отношения сильно испортились.
Шишкана объявили в федеральный розыск. Он в это время сменил паспорт и просто исчез. Его причастность к громкому делу доказать не удалось.
Шишкан стал главным вором в России
До Шишкана главным криминальным авторитетом в России был Шакро Молодой. Однако, в 2018 году, после того, как он получил тюремный срок, место нового «воровского короля» занял Шишкан.
Арест Шишкана
Медведев не успел насладиться королевскими лаврами. Летом 2019 года его арестовывали, обвинив по статье «Занятие высшего положения в преступной иерархии». За это ему светило лишение свободы от 8 до 15 лет. Сам арестант считал это своим последним «билетом в один конец».
В январе 2023 года по требованию Генпрокуратуры Верховный суд изменил подсудность дела. Материалы были переданы во 2-й Западный окружной военный суд. Однако в новогодние праздники у арестанта «Матросской тишины» возникли конфликтные ситуации с администрацией колонии. Шишкан пожаловался, что ему не дали возможность послушать новогоднее обращение Президента, а также в его камере отключили электричество. В результате этого испортились все продукты у заключенного. Олег Николаевич в протест объявил голодовку.
10 июня 2024 года Московский городской суд вынесет приговор бывшему «воровскому королю».
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Евгения Парфентьева