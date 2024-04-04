Crocus Group сообщила о соответствии стройматериалов «Крокус сити холла» стандартам

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
Crocus Group предоставила следствию всю документацию на материалы, которые использовались при возведении «Крокус сити холла». Об этом ТАСС заявили в пресс-службе компании.
Отмечается, что материалы соответствовали всем стандартам качества. В компании рассказали, что всеми вопросами, связанными с проверкой здания «Крокуса» на огнеустойчивость, занимается СК РФ.
Уточняется, что на данный момент проводится пожарная экспертиза.
Ранее в правоохранительных органах сообщали, что стены зрительного зала в «Крокус сити холле» были отделаны горючими материалами, которые могли способствовать быстрому распространению огня после поджога террористами.
Напомним, вечером 22 марта группа вооружённых террористов ворвалась в концертный зал «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске. Они начали в упор расстреливать людей, а затем устроили пожар в здании «Крокуса». Президент РФ Владимир Путин объявил 24 марта днём общенационального траура, в связи с произошедшим в «Крокусе» террористическим актом.
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Уточняется, что на данный момент проводится пожарная экспертиза.
Напомним, вечером 22 марта группа вооружённых террористов ворвалась в концертный зал «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске. Они начали в упор расстреливать людей, а затем устроили пожар в здании «Крокуса». Президент РФ Владимир Путин объявил 24 марта днём общенационального траура, в связи с произошедшим в «Крокусе» террористическим актом.
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Екатерина Коршунова