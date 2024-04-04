Стены в «Крокусе» были отделаны горючими материалами

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
Стены зрительного зала в «Крокус сити холле» были отделаны горючими материалами, которые могли способствовать быстрому распространению огня после поджога террористами. Об этом сообщили в правоохранительных органах, передаёт ТАСС.
«По имеющейся предварительной информации, стены зрительного зала "Крокус сити холла" были отделаны горючими материалами, которые могли способствовать очень быстрому распространению огня после поджога террористами», — говорится в сообщении.
Кроме того, материалы отделки «Крокуса» очень токсичны при горении и выделяют много ядовитого дыма.
По словам очевидцев трагедии, после поджога огонь очень быстро распространился почти на всю стену. Кроме того, они утверждают, что здание не было как следует оборудовано системами противопожарной безопасности. Адвокат пострадавших подал заявление в СК на владельцев комплекса.
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