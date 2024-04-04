ФСБ задержала в Москве, Екатеринбурге и Омске троих пособников теракта в «Крокусе»

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Сотрудники ФСБ задержали в Москве, Екатеринбурге и Омске троих пособников теракта в «Крокус сити холле». Об этом сообщат ТАСС.
По данный РИА Новости, двое новых фигурантов дела о теракте в подмосковном концертном зале переводили деньги на покупку оружия и транспорта, которые использовались преступниками.
Третий фигурант занимался вербовкой пособников и финансированием исполнителей, отметили в ведомстве. Уточняется, что все трое задержанных являются выходцами из центрально-азиатского региона.
Напомним, вечером 22 марта группа вооружённых террористов ворвалась в концертный зал «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске. Они начали в упор расстреливать людей, а затем устроили пожар в здании «Крокуса». Президент РФ Владимир Путин объявил 24 марта днём общенационального траура, в связи с произошедшим в «Крокусе» террористическим актом.
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Екатерина Коршунова