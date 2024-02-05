Daily Star: Голый мужчина упал с дерева в Колумбии, напугав прохожих

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Голый мужчина сорвался с высокого дерева и приземлился на проезжавшее мимо такси в колумбийском городе Медельин. Об этом 5 февраля пишет издание Daily Star.
Прибывшие вскоре на место инцидента парамедики оказали мужчине первую помощь и отвезли его в больницу. Причины того, зачем он разделся догола и залез на дерево, по сведениям издания, остаются неизвестными.
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