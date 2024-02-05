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Daily Star: Голый мужчина упал с дерева в Колумбии, напугав прохожих

05 февраля 2024, 05:13
Фото: iStock/undefined_undefined

Фото: iStock/undefined_undefined

Голый мужчина сорвался с высокого дерева и приземлился на проезжавшее мимо такси в колумбийском городе Медельин. Об этом 5 февраля пишет издание Daily Star.

Мужчина, оказавшийся эквадорцем по происхождению, разбил заднее стекло автомобиля и помял его крышу и багажник. Сам он при этом отделался ушибами и царапинами, при этом даже успев поговорить с очевидцами до прибытия скорой помощи.

Прибывшие вскоре на место инцидента парамедики оказали мужчине первую помощь и отвезли его в больницу. Причины того, зачем он разделся догола и залез на дерево, по сведениям издания, остаются неизвестными.

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#падение
#дерево
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ТАСС: Минимум 112 человек погибли во время лесных пожаров в Чили
05 февраля 2024, 05:41

Фото: iStock/ronniechua

В результате лесных пожаров в чилийском регионе Вальпараисо погибли не менее 112 человек. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на службу судмедэкспертизы в Вальпараисо. Число жертв зафиксировано по состоянию на 21:00 (03:00 мск).
Из-за пожаров, бушующих на площади 40 тысяч га, чилийский президент Габриэль Борич объявил о введении режима чрезвычайной ситуации во всем регионе Вальпараисо. Кроме того, с 8 до 12 утра по местному времени вводится комендпнтский час для того, чтобы по Вальпараисо могли свободно перемещаться огнеборцы.

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#лесные пожары
#погибшие
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SHOT: Обломки пропавшего в Карелии вертолёта Ми-8 обнаружили в Онежском озере
05 февраля 2024, 03:24

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

Пропавший с радаров вертолёт МИ-8 МЧС России рухнул на поверхность Онежского озера и ушëл под лëд, сообщает Telegram-канал SHOT. По предварительной информации, все три члена экипажа погибли.
Согласно информации SHOT, примерно в 20 км от карельского села Деревянное спасатели нашли часть фюзеляжа воздушного судна и большую промоину. Вероятнее всего, вертолëт при крушении пробил лëд и пошëл на дно. Именно поэтому в воде перестал работать его аварийный маяк, что существенно затруднило поиски. Утром работы на месте катастрофы продолжат водолазы, глубина в этом месте может достигать 50 метров.

Создан оперативный штаб и комиссия по расследованию происшествия. Работы под водой будут проводить с применением телеуправляемого подводного аппарата «Фалькон».

«Вертолетом управлял опытный экипаж с тысячами часов налета. За время работы в МЧС России экипаж неоднократно привлекался к поиску и спасению людей в лесных массивах и водной акватории, тушению природных и техногенных пожаров», — сообщили в МЧС России (цитата из газеты «Известия»).

Момент поиска пропавшего борта попал на видео, которое распространила газета «Известия». Пресс-служба МЧС Карелии сообщала, что в поисковой операции задействовано порядка 50 человек.



Ранее стало известно, что Ми-8 летел в Вытегру на соревнования в рамках международной конференции «Русский лëд — 2024». Экипаж вертолëта доставил на мероприятие спасателей из Санкт-Петербурга. После этого воздушный борт ушëл на дозаправку в Петрозаводск, а дальше пропал с радаров. При этом прогноз погоды был неблагоприятный — низкая облачность и слабая видимость, однако полёт был разрешён.

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#вертолёт
#мчс
#крушение
#озеро
#видео
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В Махачкале скончался один из детей, которые были в свалившейся в канал «Приоре»
05 февраля 2024, 01:41

Фото: iStock/izzzy71

В Махачкале скончался один из мальчиков, свалившихся на «Приоре» в не огороженный ничем канал в дагестанском посёлке Семендер. Как сообщает ТАСС, врачам так и не удалось его спасти.
Напомним, что Lada Priora, в которой ехали тренер по ММА и три его воспитанника, опрокинулась в канал водоснабжения.

По сообщению пресс-службы республиканской прокуратуры, водитель не справился с управлением, после чего машина перевернулась и ушла под воду. Мужчина и 14-летний мальчик смогли выбраться самостоятельно. Двоих других детей вытащили из автомобиля очевидцы происшествия. Мальчики 10 и 12 лет были госпитализированы в крайне тяжёлом состоянии и подключены к аппарату искусственной вентиляции лёгких.

Надзорное ведомство организовало проверку, по итогам которой будет дана оценка соблюдению требований законодательства о безопасности дорожного движения и соблюдении прав несовершеннолетних.

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#дагестан
#дтп
#дети
#смерть
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70-летний японец перед смертью раскрыл полиции свою страшную тайну
Daily Mail: Один из самых разыскиваемых в Японии преступников умер от рака
05 февраля 2024, 00:38

Фото: iStock/kuppa_rock

70-летний японец перед смертью в больнице сообщил полицейским, что вот уже более 40 лет он находится в бегах, как один из самых разыскиваемых в стране преступников, пишет британское издание Daily Mail. Всё это время его фото висело возле полицейских участков по всей Японии.
Полиция Токио на прошлой неделе отправилась в больницу, чтобы допросить 70-летнего мужчину, который сказал, что у него неизлечимый рак. Со слов полицейских, он сказал, что хочет умереть под своим настоящим именем Сатоши Киришима, а не под псевдонимом Хироши Учида, с которым он прожил более 40 лет, наблюдая за тем, как его разыскивали почти полвека из-за принадлежности к группировке, ответственной за серию взрывов в 1970-х годах.

Спустя четыре дня после этого мужчина скончался. Хотя стражам порядка так и не удалось окончательно подтвердить личность умершего, однако тесты ДНК "Учиды" и Сатоши Киришимы совпадают.

«Мы считаем, что мужчина, который назвал себя Сатоши Киришимой, а потом умер в больнице, действительно является подозреваемым», — заявил журналистам в понедельник, 29 января, глава Национального полицейского управления Японии Ясухиро Цуюки.

Сатоши Киришима родился в 1954 году и ещё во время своей учёбы в Токийском университете присоединился к Антияпонскому вооруженному фронту Восточной Азии, совершившему ряд взрывов, направленных против крупных японских компаний. Один из них, в частности, произошел в здании Mitsubishi Heavy Industries в 1975 году, в результате чего восемь человек погибло, а ещё более 160 были ранены.

Два члена фронта, включая его основателя Масаси Дайдодзи, были приговорены к смертной казни и в итоге умерли в камерах смертников, а ещё двое из восьми членов группировки, которым были предъявлены обвинения, были освобождены в 1977 году «в рамках сделки, заключенной другой радикальной группировкой, Японской Красной Армией, когда она захватила самолет Japan Airlines в Бангладеш», пишет Daily Mail.

Сам Киришима разыскивался по обвинению в подрыве бомбы в токийском районе Гинза в апреле 1975 года, но считался единственным из десяти членов группировки, которого так и не удалось поймать. По сообщениям общественного телевидения NHK, мужчина не имел при себе ни мобильного телефона, ни медицинской страховки, а его зарплата в строительной компании, где он проработал более 40 лет под именем Хироши Учиды, выплачивалась ему наличными.

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#преступники
#япония
#смерть
#розыск
#полиция
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МЧС сообщило о пропаже своего вертолёта Ми-8 над Онежским озером в Карелии
04 февраля 2024, 22:30

Фото: РИА Новости/Игорь Онучин

Спасатели МЧС России ищут принадлежащий ведомству вертолёт МИ-8, который пропал с радаров над Онежским озером в Карелии., выполняя тренировочный полёт. На борту воздушного судна находился экипаж из трёх человек
«Организованы поисково-спасательные работы <...> К месту следует группировка спасателей на судне на воздушной подушке и снегоходах, в готовность приведен самолет Ан-26 Аэронавигационной службы Северо-Запада со спасателями на борту», — отметили в пресс-службе министерства (цитата по ТАСС).

Как сообщает источник в оперативных службах, вертолёт Северо-Западного авиационно-спасательного центра МЧС России следовал по маршруту Петрозаводск — Вытегра и в районе села Деревянное Прионежского района Карелии пропал с радаров, а его аварийный маяк не срабатывает.

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#происшествие
#мчс
#вертолёт
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Президент Словакии Зузана Чапутова заразилась ковидом во время поездки в США
04 февраля 2024, 22:12

Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий

Президент Словакии Зузана Чапутова заразилась коронавирусом во время своей рабочей поездки в США, сообщает ТАСС со ссылкой на словацкое информагентство TASR. Чапутова отменила рабочую программу на 4 февраля и прервала визит в Питтсбург, где находится на данный момент.
Глава Словакии должна была вернуться из Соединённых Штатов в понедельник, 5 февраля. В ходе своей поездки Зузана Чапутова посетила головной офис компании Google в Калифорнии во главе делегации словацких предпринимателей.

Ранее директор ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Василий Акимкин заявил, что коронавирус прошёл мутацию и оказался в разряде сезонных заболеваний. По данным специалиста, тяжелого течения болезни, как и большого числа летальных исходов от COVID-19, уже не наблюдается.

Тем не менее, глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус призвал всех надеть маски и делать прививку от COVID-19 из-за увеличения числа случаев заболевания в течение нескольких недель во многих государствах. Он также настоятельно призывает всех делать тесты на COVID-19 и обращаться за медпомощью в случае необходимости.

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#словакия
#сша
#коронавирус
#президент
#болезнь
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В Подмосковье задержали сотрудника РЖД за поджог релейного шкафа
04 февраля 2024, 17:35

Фото: iStock/BrianAJackson

В Подмосковье задержали сотрудника транспортной безопасности РЖД, который поджёг релейный шкаф по заданию украинских кураторов. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что пожар вспыхнул 3 февраля в районе двух часов ночи около ж/д станции «Подольск». Релейный шкаф, отвечающий за работу светофора, был вскрыт. Возгорание потушили, однако шкаф получил повреждения.

В результате инцидента на 20 минут были задержаны электрички, следовавшие по маршрутам «Курский вокзал – Львовская» и «Волоколамск – Серпухов».

Поджигателя удалось быстро вычислить. Им оказался 23-летний житель Подольска, работающий в дочерней организации РЖД. Он рассказал, что увидел предложение о быстром заработке в соцсетях, поэтому решил выполнить задание украинских кураторов. Молодой человек дал признательные показания и раскаялся в содеянном. Ему грозит до 20 лет тюрьмы.

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#подмосковье
#подольск
#поджог
#железная дорога
#украина
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В Москве многодетная мать поселилась с детьми в подъезде из-за беженца с Украины
04 февраля 2024, 17:15

Фото: Официальный Telegram-канал прокуратуры Москвы

Квартирант написал заявление в полицию на собственницу с четырьмя детьми и животными, поселившуюся на пороге квартиры. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Накануне появилась информация, что на востоке Москвы многодетная мать с четырьмя детьми поселилась в подъезде ЖК «Сиреневый сад». Прокуратура и полиция приступили к проведению проверки.

Женщина Елена рассказала каналу, что познакомилась с квартирантом-беженцем с Украины, на суде, где ему избрали меру пресечения в виде домашнего ареста по уголовному делу. Ей стало жалко мужчину, который воспитывает четверых детей, поэтому она предложила сдать ему свою новую квартиру с дизайнерским ремонтом. Они составили расписку о передаче 1,2 миллиона за аренду на полгода.

Елена вместе с мужем, четырьмя детьми (8-летней дочерью, 10-летними мальчиками-двойняшками и 28-летним сыном-инвалидом), собакой и несколькими котами переехала в съёмную квартиру в Подмосковье. Однако 3 февраля семья вернулась в Москву, поскольку арендодатель выгнал их из квартиры из-за животных и сына-инвалида.

Однако квартирант не пустил их в квартиру, после чего семье пришлось поселиться в подъезде.

Елена утверждает, что беженец с Украины поселил в её квартире ещё 10 человек. Но он не может съехать, поскольку именно квартиру семьи записал как адрес для домашнего ареста.

В настоящее время семья проживает в социальном центре в Крылатском.

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#многодетная семья
#беженцы
#аренда
#квартира
#прокуратура
#полиция
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При крушении вертолёта в Турции погибли два пилота
04 февраля 2024, 14:30

Фото: istockphoto/BogdanV

В турецкой провинции Газиантеп на юго-востоке страны потерпел крушение вертолёт, принадлежащий Главному управлению авиационной безопасности страны. Два пилота погибли.
Вертолёт выполнял служебный рейс из Хатая в Газиантеп, сообщает турецкое агентство IHA со ссылкой на министра внутренних дел Али Ерликая. Крушение произошло вблизи селения Картал Нурдагского района. Два пилота погибли на месте аварии, а техник, также находившийся на борту, выжил, но получил серьёзные ранения.

Глава МВД Турции Али Ерликая выразил соболезнования родным и близким погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшему технику. В причинах крушения катастрофы предстоит разобраться техническим специалистам. Проводится расследование обстоятельств случившегося.

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#мвд
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#вертолёт
#турция
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