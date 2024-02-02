Отец по просьбе новой знакомой отправил фото малолетнего голого сына и получил статью

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В Нижнем Тагиле отец фотографировал малолетнего сына голым по просьбе девушки с сайта знакомств. Об этом сообщает Телеграм-канала Ural Mash.
По данным издания, Дмитрий познакомился с Кариной в Сети. Женщина приглашала его на свидание в лес и предлагала обменяться интимными фотографиями. Мужчина прислал ей снимки и мимолетом сказал, что рядом с ним находится восьмилетний сын, после чего женщина просила фото голого ребенка. Якобы, у нее тоже есть дочь и она покажет ее в ответ.
Ни в чем не смутившийся Дмитрий отправил ей фото. Выяснилось, что издевалась Карина серийно — на неё писал заявление другой мужчина, получавший такие же просьбы, которые затем перерастали в шантаж.
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