В Чите голый 10-летний мальчик со шрамом на пояснице ушёл из дома и пропал

Фото: istockphoto/Rina Mskaya
В Чите почти голый 10-летний мальчик со шрамом на пояснице ушёл из дома и пропал.
Chita.Ru сообщает, что ЧП случилось 16 января. Полностью раздетый 10-летний мальчик вышел из дома на улице Энергетиков и пропал.
Рост мальчика 155–160 см. Ребёнок хрупкого телосложения, волосы темно-русые, глаза голубые. Из особых примет у мальчика есть родинка на левой ключице и шрам на пояснице примерно 15 см.
По тревоге поднят поисковый отряд. Другие детали и обстоятельства происшествия не уточняются.
Ранее сообщалось, что в Новосибирске пропал 6-летний мальчик, приехавший в город с мамой из Австрии.
NGS.RU пишет, что мальчик знает русский язык. Его мать родом из Сочи. Женщина с мальчиком могли остановиться в Калининском районе. Там живёт тетя матери мальчика. Также есть версия, что они уехали к родственникам в Краснодарский край.
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Рост мальчика 155–160 см. Ребёнок хрупкого телосложения, волосы темно-русые, глаза голубые. Из особых примет у мальчика есть родинка на левой ключице и шрам на пояснице примерно 15 см.
Ранее сообщалось, что в Новосибирске пропал 6-летний мальчик, приехавший в город с мамой из Австрии.
NGS.RU пишет, что мальчик знает русский язык. Его мать родом из Сочи. Женщина с мальчиком могли остановиться в Калининском районе. Там живёт тетя матери мальчика. Также есть версия, что они уехали к родственникам в Краснодарский край.
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Мария Фирсова