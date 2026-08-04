Дайверу отрезало голову на озере во время рыбалки
В Ленинградской области расследуются обстоятельства гибели 57-летнего дайвера. Об этом стало известно 4 августа.
Как сообщает «Фонтанка», несчастный случай произошел в ночь на 1 число в акватории бухты Петрокрепость, расположенной на Ладожском озере. Мужчина по имени Сергей совершал погружение вместе с товарищем неподалеку от знаменитой крепости Орешек.
В момент, когда дайвер начал всплывать на поверхность, его сбил проходивший мимо катер. Удар винта судна оказался смертельным — пострадавшему отсекло голову.
Напарник погибшего сумел доставить на берег часть тела. На следующий день местные жители обнаружили в воде отсеченную кисть руки. Поиски остальных телесных фрагментов продолжаются: к работе привлекли спасателей и волонтеров.
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