Дайверу отрезало голову на озере во время рыбалки

04 августа 2026, 14:04

На Ладожском озере в Ленобласти дайверу отрезало голову, он попал под катер

Фото: istockphoto/Tunatura

В Ленинградской области расследуются обстоятельства гибели 57-летнего дайвера. Об этом стало известно 4 августа.