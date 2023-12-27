Подростка затянуло на ленту на птицефабрике, ему отрезало руку

Фото: istock / Semen Salivanchuk
Подростку отрезало руку транспортировочной лентой на омской птицефабрике. Об этом сообщает портал Ngs55.ru.
17-летний юноша подрабатывал на производстве «Птицефабрика Любинская». В какой-то момент он оказался под транспортировочной лентой. Несовершеннолетнему удалось выжить, однако он лишился руки.
Кроме того, подросток получил черепно-мозговую травму и ранение плеча.
Несовершеннолетний был экстренно доставлен в медицинское учреждение. В настоящее время его жизни и здоровью ничего не угрожает.
Прибывшие на место инцидента правоохранительные органы устанавливают обстоятельства произошедшего.
Выясняется, есть ли вина сотрудника, отвечающего за безопасность при организации и проведении работ на фабрике.
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Кроме того, подросток получил черепно-мозговую травму и ранение плеча.
Прибывшие на место инцидента правоохранительные органы устанавливают обстоятельства произошедшего.
Выясняется, есть ли вина сотрудника, отвечающего за безопасность при организации и проведении работ на фабрике.
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Анастасия Крестьянова