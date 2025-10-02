Достижения.рф

В российском городе мужчине отрезало голову поездом

В Новомосковске мужчина погиб под колесами поезда, пытаясь пролезть под вагоном
Фото: Istock/fortton

1 октября в Новомосковске, недалеко от территории депо, произошёл несчастный случай на железной дороге. Подробности сообщает издание «АиФ-Тула».



40-летний житель Узловского района обратился в местное лечебное учреждение, где медики сняли ему алкогольную интоксикацию. Мужчина отказался от дальнейшего пребывания в стационаре, и врачи его отпустили. После этого он отправился домой.

Чтобы не обходить длинный состав, стоявший на путях, он решил срезать путь и попытался пролезть под вагоном. По предварительной информации, в тот момент, когда потерпевший находился под вагоном, поезд начал движение. Это и привело к трагедии.

Ранее сообщалось о ЧП на Кольцевой линии метро Москвы, где мужчина погиб после падения на пути.

Ольга Щелокова

