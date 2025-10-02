В российском городе мужчине отрезало голову поездом

02 октября 2025, 11:44

В Новомосковске мужчина погиб под колесами поезда, пытаясь пролезть под вагоном

Фото: Istock/fortton

1 октября в Новомосковске, недалеко от территории депо, произошёл несчастный случай на железной дороге. Подробности сообщает издание «АиФ-Тула».