Дамба в Орске разрушилась полностью

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Насыпная дамба в Орске Оренбургской области полностью разрушена. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах региона.
Вода вышла на автодорогу, чтобы снизить уровень затопления в Орске, увеличен объем сброса воды.
Однако в пресс-службе правительства Оренбургской области позже опровергли сообщения о полном разрушении дамбы, отметив, что прорыв произошел на площади, не превышающей 10 метров. Общая длина дамбы четыре километра.
Прежде стало известно минимум о двух погибших в результате затопления. На месте продолжают работать экстренные службы.
В результате прорыва дамбы, более 10 тысяч человек и 4 тысяч домов попали в зону затопления в оренбургском Орске. Из Старого города людей массово эвакуировали. В регионе создано шесть пунктов временного размещения граждан, пострадавших от наводнения.
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«Растет объем сброса воды с Актюбинского водохранилища», — сообщили собеседники агентства.
Однако в пресс-службе правительства Оренбургской области позже опровергли сообщения о полном разрушении дамбы, отметив, что прорыв произошел на площади, не превышающей 10 метров. Общая длина дамбы четыре километра.
Прежде стало известно минимум о двух погибших в результате затопления. На месте продолжают работать экстренные службы.
В результате прорыва дамбы, более 10 тысяч человек и 4 тысяч домов попали в зону затопления в оренбургском Орске. Из Старого города людей массово эвакуировали. В регионе создано шесть пунктов временного размещения граждан, пострадавших от наводнения.
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Анастасия Хохлова