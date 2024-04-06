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Дамба в Орске разрушилась полностью

06 апреля 2024, 10:36
Фото: iStock/DmyTo

Фото: iStock/DmyTo

Насыпная дамба в Орске Оренбургской области полностью разрушена. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах региона.
Вода вышла на автодорогу, чтобы снизить уровень затопления в Орске, увеличен объем сброса воды.

«Растет объем сброса воды с Актюбинского водохранилища», — сообщили собеседники агентства.


Однако в пресс-службе правительства Оренбургской области позже опровергли сообщения о полном разрушении дамбы, отметив, что прорыв произошел на площади, не превышающей 10 метров. Общая длина дамбы четыре километра.

Прежде стало известно минимум о двух погибших в результате затопления. На месте продолжают работать экстренные службы.

В результате прорыва дамбы, более 10 тысяч человек и 4 тысяч домов попали в зону затопления в оренбургском Орске. Из Старого города людей массово эвакуировали. В регионе создано шесть пунктов временного размещения граждан, пострадавших от наводнения.

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В Старом городе Орска при патрулировании нашли два тела
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#мчс
#тела
#оренбургская область
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В Старом городе Орска при патрулировании нашли два тела
В Старом городе Орска нашли тела двух человек, их смерть не связана с утоплением
06 апреля 2024, 10:15

Фото: МЧС России

Во время патрулирования территории в Орска были найдены тела двух человек. По данным правительства Оренбургской области, предварительно их смерть не была вызвана утоплением, передает РИА Новости.
«В ходе патрулирования участка, подверженного возможному затоплению в Старом городе Орска, обнаружены два тела. Причины и точное время смерти будут установлены в ходе экспертизы. По предварительным данным, их смерть не связана с утоплением. В обоих случаях не было обнаружено наличие воды ни в домах, ни на прилегающей территории», — сообщили представители правительства региона агентству РИА Новости.
Ранее в мэрии Орска сообщили о прорыве дамбы, которая предохраняла город от реки Урал. Началась широкомасштабная эвакуация жителей из Старого города.

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#мчс
#эвакуация
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#новости
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Губернатор Белгородской областил попал во время пробежки под обстрел ВСУ
Во время обстрела ВСУ губернатор Гладков успел укрыться в бомбоубежище
06 апреля 2024, 09:08

Фото: сайт Кремля

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков был вынужден спасаться от обстрела ВСУ в специальном убежище. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.
Глава региона опубликовал видеозапись, на которой рассказал, что во время утренней пробежки он услышал сигналы оповещения ракетной опасности и укрылся в конструкции, которые расположены по всему городу. Он также рассказал, что вместе с ним в укрытие направились жители Белгорода, которые в этот момент находились на улице.

Гладков подчеркнул, что он в очередной раз убедился в эффективности решений, принимаемых государством.

Прежде в российском оборонном ведомстве сообщили, что ВСУ выпустили по Белгородской области десять снарядов из «Вампир». Все цели сбила российская ПВО.


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#Белгород
#всу
#вс рф
#пво
#вячеслав гладков
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Работника Петербургского института ядерной физики арестовали за фейки об армии РФ
06 апреля 2024, 08:55

Фото: iStock/AmnajKhetsamtip

Техника Петербургского института ядерной физики (ПИЯФ) имени Б.П. Константинова Дмитрия Богмута отправили под стражу за распространение фейков о российской армии, сообщили в пресс-службе суда.
Сотрудник института отправлен под стражу на два месяца. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, ему грозит до десяти лет тюремного заключения.

Следователи установили, что техник распространял ложную информацию о ВС РФ за пределами страны. Он публиковал недостоверные сведения о ВС РФ, фейковые изображения и искаженные данные о целях СВО на территории Украины.

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#вс рф
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ВСУ атаковали Белгород 10 реактивными снарядами РСЗО «Вампир»
МО РФ: Десять реактивных снарядов РСЗО Vampire уничтожено над Белгородской областью
06 апреля 2024, 08:10

Фото: iStock/Sergii Tverdokhlibov

Российская система ПВО зафиксировала и уничтожила десять реактивных снарядов РСЗО Vampire над Белгородской областью. Об этом сообщили в Минобороны России.
ВСУ выпустили снаряды по российскому региону минувшим утром. В результате происшествия никто не пострадал.

Прежде о последствиях атаки противника на регион сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. В своем телеграм-канале он написал, что в селе Вязовое была повреждена линия электроснабжения.
Также из-за обстрела ВСУ повреждения выявлены в 12 многоквартирных домах. Окна выбиты в одной из детских поликлиник, посечено три автомобиля граждан, добавил Гладков.

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#губернатор
#регион
#происшествия
#Белгород
#Вячеслав Гладков
#всу
#вс рф
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Число эвакуированных жителей Орска возросло – губернатор Оренбургской области
Губернатор Паслер: Число эвакуированных жителей Орска возросло до 235 человек
06 апреля 2024, 06:52

Фото: iStock/shironosov

Число жителей Орска, находящихся в пунктах временного размещения (ПВР) в связи с прорывом дамбы, увеличилось до 235 человек, в том числе 73 ребенка, сообщается в Telegram-канале пресс-службы губернатора и правительства Оренбургской области.
В городе и Оренбургской области объявлено чрезвычайное положение.

Вечером 5 апреля в Орске на улице Оренбургской прорвало плотину на реке Урал. В зоне затопления оказались более 4 000 домов и 10 000 человек. Для эвакуации жителей было подготовлено шесть пунктов временного размещения. До этого в плотине были обнаружены две течи, существовала вероятность ее обрушения.

По последним данным, подтоплены около 600 домов на девяти улицах Орска. После прорыва дамбы затопленное электросетевое оборудование было отключено от сети, на месте происшествия работают более 530 специалистов, 125 единиц техники и 75 плавсредств.

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#подтопление
#наводнение
#оренбургская область
#мчс
#эвакуация
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НА юго-западе Китая зафиксировано землетрясение
ТАСС: Землетрясение магнитудой 4,9 зафиксировали на юго-западе Китая
06 апреля 2024, 06:43

Фото: iStock/Petrovich9

Китайский сейсмологический центр зарегистрировал землетрясение магнитудой 4,9 в юго-западной китайской провинции Юньнань, передает информационное агентство ТАСС.
По данным центра, эпицентр землетрясения находился в округе Чжаотун, уезд Лудянь. Глубина эпицентра землетрясения составляет около 10 км.

Сообщений о жертвах и разрушениях в Чжаотуне, население которого составляет около 4,8 млн человек, не поступало.

Ранее землетрясения магнитудой 4,8 и 4,0 состоялись вблизи Нью-Йорка.

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#китай
#нью-йорк
#землетрясение
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В Белгороде объявлена ракетная угроза в результате обстрелов ВСУ
Мэрия Белгорода: В городе объявлена ракетная тревога
06 апреля 2024, 06:24

Фото: iStock/Olena Bartienieva

В Белгороде и Белгородской области объявлена ракетная опасность , сообщается в Telegram-канале мэрии.
«РСЧС: Внимание! Город Белгород и Белгородский район. Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам», – говорится в сообщении.

В ночь и утро пятницы 5 апреля 53 беспилотных летательных аппарата совершили попытки атак на территории России. По данным Министерства обороны, системы ПВО сбили 44 беспилотника над Ростовской областью и шесть – над Кубанью. Беспилотники также были атакованы в Саратовской, Курской и Белгородской областях.

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#мэр
#всу
#украина
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«Около 600 домов на 9 улицах»: МЧС России о масштабах подтопления в Орске
МЧС России: Около 600 домов на 9 улицах подтоплены в результате прорыва дамбы
06 апреля 2024, 06:10

Фото: iStock/nnorozoff

Около 600 домов на девяти улицах оказались подтоплены в Орске Оренбургской области из-за провала дамбы, сообщает МЧС России в своем Telegram-канале.
Вода продолжает поступать в старую часть города, где расположен частный сектор. Спасатели используют плавсредства для эвакуации людей. Около 230 человек, в том числе 73 ребенка, находятся в 12 пунктах временного размещения.

На месте работают более 530 специалистов, 125 единиц техники и 75 плавсредств.

Ранее администрация Орска призвала жителей Старого города к срочной эвакуации.

В городе и Оренбургской области объявлено чрезвычайное положение.

Вечером 5 апреля в Орске на улице Оренбургской прорвало плотину на реке Урал. В зоне затопления оказались более 4 000 домов и 10 000 человек. Для эвакуации жителей было подготовлено шесть пунктов временного размещения. До этого в плотине были обнаружены две течи, существовала вероятность ее обрушения.

В зоне затопления оказались более 4 000 домов и 10 000 человек. Россияне, проживающие в зонах риска, были срочно эвакуированы в шесть пунктов временного размещения.

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#подтопление
#наводнение
#оренбургская область
#эвакуация
#мчс
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«Ситуация критическая»: Мэр Оренбурга Салмин о прорыве дамбы в Орске
06 апреля 2024, 05:53

Фото: iStock/gorodenkoff

Мэр Оренбурга Сергей Салмин призвал жителей отдаленных поселков и СНТ срочно эвакуироваться в связи с подъемом уровня воды в реке Урал, сообщается в Telegram-канале мэра.
«Ситуация критическая. Только за сутки уровень воды в Урале увеличился на 91 сантиметр! И сейчас составляет 778 сантиметров!» – написал Салмин, отметив, что такой уровень превышает неблагоприятное значение, и вода продолжает прибывать.

По его словам, в городе подтоплено более 300 домов и 750 участков. Мэр призвал жителей брать с собой личные документы всех членов семьи, деньги, ценности, лекарства и предметы первой необходимости и уезжать к родственникам и знакомым или в пункты временного размещения.

Ранее администрация Орска призвала жителей Старого города к срочной эвакуации.

В городе и Оренбургской области объявлено чрезвычайное положение.

Вечером 5 апреля в Орске на улице Оренбургской прорвало плотину на реке Урал. В зоне затопления оказались более 4 000 домов и 10 000 человек. Для эвакуации жителей было подготовлено шесть пунктов временного размещения. До этого в плотине были обнаружены две течи, существовала вероятность ее обрушения.

В зоне затопления оказались более 4 000 домов и 10 000 человек. Россияне, проживающие в зонах риска, были срочно эвакуированы в шесть пунктов временного размещения.

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Сотни спасателей привлечены к эвакуации жителей Орска
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#оренбургская область
#мчс
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