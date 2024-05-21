Дело генерала Попова связали с обороной на запорожском направлении

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Бывшего командующего 58-й армией Вооруженных сил России генерал-майора Ивана Попова подозревают в провале подготовки оборонительных укреплений на запорожском направлении в период активных боевых действий. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Согласно данным следствия, Попов вместе с двумя сообщниками, офицером ЮВО и предпринимателем, продали несколько тысяч тонн металла, который был закуплен в рамках гуманитарной помощи. Примечательно, что в версию правоохранителей не верят подчиненные Попова.
По мнению солдат, генерал, который сидел с ними в окопах, не мог воровать, тем более у своих. Уточняется, что незаконных доходов у Попова не обнаружили.
Напомним, Попова отстранили от командования летом прошлого года и отправили в Сирию. Затем его вызвали на допрос по делу о крупном мошенничестве. Главным подозреваемым был заместитель Попова, однако позже им стал он сам.
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По мнению солдат, генерал, который сидел с ними в окопах, не мог воровать, тем более у своих. Уточняется, что незаконных доходов у Попова не обнаружили.
Напомним, Попова отстранили от командования летом прошлого года и отправили в Сирию. Затем его вызвали на допрос по делу о крупном мошенничестве. Главным подозреваемым был заместитель Попова, однако позже им стал он сам.
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Екатерина Коршунова