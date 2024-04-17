Дело о гибели журналистки Бабаевой передали в Симферопольский районный суд

Фото: РИА Новости/Дмитрий Макеев
Уголовное дело о смерти российской журналистки Светланы Бабаевой передали в Симферопольский районный суд Республики Крым, об этом супруг погибшей Евгений Двоскин сообщил РИА Новости.
«Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Симферопольский районный суд Республики Крым для рассмотрения по существу», — заявил Двоскин.
Бабаева была руководителем крымского представительства медиагруппы «Россия сегодня». 28 октября 2022 года она проходила тренировку по стрельбе на одном из крымских регионов, когда в неё попала пуля. Журналистка погибла.
Некоторые источники утверждают, что убившая Бабаеву пуля была выпущена самой журналисткой и отрекошетила в неё. Двоскин же убеждён, что эта пуля прилетела из оружия Игоря Малёва.
Как сообщил собеседник агентства, уголовное дело заведено по статье о причинении смерти по неосторожности.
Заседания в суде назначено на 15 мая.
Читайте также:
В Крыму погибла журналистка Светлана Бабаева
В одном из отделений Сбера в Омске взорвали банкомат
«Хамло!»: Учительница жестоко избила младшеклассника прямо во время урока
Евгения Парфентьева