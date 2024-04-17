Радио1
Главная / Новости / Происшествия/ Мужчина в маске взорвал банкомат Сбера в Омске

Мужчина в маске взорвал банкомат Сбера в Омске

В одном из отделений Сбера в Омске взорвали банкомат
17 апреля 2024, 09:13
Фото: iStock/Galina Vetertsovskaya

Фото: iStock/Galina Vetertsovskaya

В одном из отделений Сбера в Омске взорвали банкомат. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Отмечается, что взрыв устроил мужчина в маске, личность которого на данный момент не установлена. По предварительным данным, он установил самодельное взрывное устройство на один из банкоматов, после чего прогремел взрыв.

В результате происшествия, которое случилось минувшей ночью, никто не пострадал. Всего во взорванном банкомате находилось полтора миллиона рублей.



На опубликованных каналом кадрах видно, что всё помещение с банкоматами разгромлено, повреждена проводка, разбиты стёкла, с потолка упали несколько облицовочных панелей.

В настоящее время полицейские разыскивают злоумышленника. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о покушении на кражу.

Читайте также:

Взрыв автомобиля Прозорова квалифицировали как покушение на убийство

Взрыв произошел в воронежском кафе

Взрыв и пожар уничтожили гостиницу «Водолей» в Краснодарском крае
#сбербанк
#банкоматы
#взрыв
#омская область
#уголовное дело
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Дело о гибели журналистки Бабаевой передали в Симферопольский районный суд
17 апреля 2024, 10:11

Фото: РИА Новости/Дмитрий Макеев

Уголовное дело о смерти российской журналистки Светланы Бабаевой передали в Симферопольский районный суд Республики Крым, об этом супруг погибшей Евгений Двоскин сообщил РИА Новости.
«Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Симферопольский районный суд Республики Крым для рассмотрения по существу», — заявил Двоскин.

Бабаева была руководителем крымского представительства медиагруппы «Россия сегодня». 28 октября 2022 года она проходила тренировку по стрельбе на одном из крымских регионов, когда в неё попала пуля. Журналистка погибла.

Некоторые источники утверждают, что убившая Бабаеву пуля была выпущена самой журналисткой и отрекошетила в неё. Двоскин же убеждён, что эта пуля прилетела из оружия Игоря Малёва.

Как сообщил собеседник агентства, уголовное дело заведено по статье о причинении смерти по неосторожности.

Заседания в суде назначено на 15 мая.

Читайте также:

В Крыму погибла журналистка Светлана Бабаева

В одном из отделений Сбера в Омске взорвали банкомат

«Хамло!»: Учительница жестоко избила младшеклассника прямо во время урока
#журналист
#смерть
#крым
#суд
Следите за нашими новостями
в удобном формате
ФСБ ликвидировала планировавшего теракт в московской синагоге мужчину
Раввин Карпов сообщил о ликвидации ФСБ террориста у синагоги в Москве
17 апреля 2024, 10:09

Фото: iStock/irene_rebrova

Сотрудники ФСБ ликвидировали террориста, планировавшего нападение на синагогу Федерации еврейских общин России «Даркей Шалом» в столичном районе Отрадное. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил глава общины раввин Довид Карпов.
Он отметил, что злоумышленник был задержан недалеко от синагоги. После операции по задержанию террориста, оперативники провели ряд мероприятий в самом здании синагоги. Они просмотрели записи с видеокамер, а также провели инструктаж о мерах безопасности.

Ранее, 11 апреля, ФСБ сообщила о предотвращении попытки теракта, который собирался устроить уроженец Средней Азии 2002 года рождения. Он отбывал наказание за преступление на родины, во время чего попал под влияние представителей одной из запрещённых в России террористических организаций. В его квартире был проведён обыск, в результате которого силовики изъяли самодельное взрывное устройство.

Читайте также:

ФСБ предотвратила вооружённое нападение террористов на синагогу в Москве

ФСБ показала, где хранил бомбу иностранец, планирующий теракт в синагоге

Мужчина планировал устроить теракт в синагоге в Москве во время скопления людей
#фсб
#теракт
#москва
#террористы
#подготовка
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Солнечногорске участковый задержал домушника по горячим следам
17 апреля 2024, 09:19

Фото: iStock/irene_rebrova

Мужчину, подозреваемого в краже из частного дома в деревне Хметьево городского округа Солнечногорск, задержал местный участковый, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«В полицию поступило сообщение о краже. Первым на месте происшествия оказался участковый, который увидел, как мужчина перелезает забор. Участковый попытался остановить его, тогда мужчина достал нож и пошёл на полицейского. Тот сделал два предупредительных выстрела из табельного оружия, после чего злоумышленник бросился бежать. Но в этот момент прибыл экипаж патрульно-постовой службы, вместе полицейские задержали беглеца», — говорится в сообщении.
Задержанным оказался 28-летний приезжий из Средней Азии. У него нашли украденные из дома деньги и ювелирные украшения, а также зубило от отбойного молотка. Против мужчины завели уголовное дело по статье «Кража». Полиция проверяет его причастность к другим аналогичным преступлениям.

Читайте также:

Мужчина в маске взорвал банкомат Сбера в Омске

«Хамло!»: Учительница жестоко избила младшеклассника прямо во время урока

На Байкале перевернулась аэролодка, есть погибшие
#солнечногорск
#кража
#полиция
#криминал
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Хамло!»: Учительница жестоко избила младшеклассника прямо во время урока
В Туапсе учительница избила младшеклассника прямо во время урока
17 апреля 2024, 08:59

Фото: iStock/Irina_Geo

В Туапсе учительница напала на младшеклассника прямо во время урока и отпинала его ногами, видео с инцидентом публикует Telegram-канал РЕН ТВ.
Как видно на попавших в интернет кадрах, преподаватель стащила ребёнка со стула, повалила на пол и стала пинать его ногами. При этом она кричала, что он достал её стоим поведением. Учитель назвала младшеклассника «хамлом».

По словам очевидцев, мальчик действительно хамил учителю и играл в телефон во время урока.

Ситуацию на контроль взяло ГУ МВД России Краснодарского края. Проводится проверка.

Ранее педагог из столичной школы избила ребёнка до закрытой черепно-мозговой травмы. Подробнее о случившемся читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

Бежал на такси, автобусе и попутке: военного осудили за уклонение от службы в зоне СВО

«Ъ»: Экс-коллег полковника Захарченко ищут за взятку в 5 млрд рублей

В Дагестане арестовали еще восемь энергетиков по делу о хищении 2,8 млрд рублей
#краснодарский край
#учитель
#ученики
#избиение
#мвд
Следите за нашими новостями
в удобном формате
На Байкале перевернулась аэролодка, есть погибшие
МЧС: на Байкале перевернулась аэролодка, двое пассажиров утонули
17 апреля 2024, 06:00

Фото: МЧС России

На озере Байкал перевернулась аэролодка. Четверым пассажирам удалось спастись, два человека утонули. Об этом информирует Телеграм-канал МЧС России.
Инцидент произошел в Иркутской области около поселка Большое Голоустное.

«На борту находились шесть человек. Четверо из них выбрались на лед самостоятельно, еще двое остались внутри судна и утонули», — сказано в сообщении министерства.
До этого сообщалось, что в Воронежской области затонул автомобиль с бойцами специальной военной операции из Чувашии. Военнослужащие ехали в отпуск на 15 суток, покинув зону проведения СВО. В пути водитель не справится с управлением, и автомобиль вылетел в реку. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

Минобороны показало кадры работы боевого робота «Отряда самоубийц»

В зоне СВО заметили еще один танк с «царь-мангалом»

Рожин: ВС РФ уничтожили неонациста Коновалова в районе Часова Яра

#лёд
#человек
#инцидент
#смерть
#лодка
#озеро
Следите за нашими новостями
в удобном формате
У аэродрома в Крыму произошли взрывы
Shot: крымчане сообщили о взрывах в небе над аэродромом Джанкоя
17 апреля 2024, 05:11

Фото: istock / dzika_mrowka

Утром 17 апреля над крымским городом Джанкой прозвучали взрывы. Об этом сообщает Телеграм-канал SHOT, ссылаясь на местных жителей.
По предварительным данным, там сработала система противовоздушной обороны.

По словам очевидцев, первый взрыв прозвучал приблизительно в 03:40. После чего в поле около аэродрома началось возгорание.

Стоит отметить, что официальной информации пока не поступало.

Они не подчиняются: Стало известно о проблемах Сырского из-за Залужного
Они не подчиняются: Стало известно о проблемах Сырского из-за Залужного

Удары по приграничным регионам РФ стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.

До этого сообщалось, что в Липецкой и Воронежской областях ввели режим воздушной опасности.

Читайте также:

Минобороны показало кадры работы боевого робота «Отряда самоубийц»

В зоне СВО заметили еще один танк с «царь-мангалом»

Рожин: ВС РФ уничтожили неонациста Коновалова в районе Часова Яра

#взрыв
#взрывы
#возгорание
#крым
#пво
#аэродром
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Бежал на такси, автобусе и попутке: военного осудили за уклонение от службы в зоне СВО
На Сахалине осудили военного за уклонение от службы в зоне СВО
17 апреля 2024, 03:29

TACrafts

Южно-Сахалинский гарнизонный военный суд вынес приговор военнослужащему за уклонение от службы в зоне спецоперации. Об этом информирует ТАСС.
В марте 2023 года боец самовольно покинул пункт временной дислокации воинской части, расположенной в Донецкой Народной республике, уехав из зоны проведения спецоперации. Военнослужащий на такси доехал до Донецка, затем автобусом и при помощи попутного транспорта добавился до Москвы, после чего — до Читы и до села Новоцурухайтуй.

11 января 2024 года мужчина самостоятельно явился в воинскую часть, и приступил к исполнению воинских обязанностей.

«За совершение преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 337 УК РФ (самовольное оставление части или места службы), военнослужащий признан виновным, ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — сообщили в суде.
Читайте также:

Авиакомпания FlyDubai временно приостановила все вылеты из Дубая

Судья приостановил развод блогера Лерчек с супругом

Названо время, когда можно просить повышения на работе

#суд
#приговор
#такси
#ук
#наказание
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Экс-коллег офицера МВД России разыскивают за взятку в 5 млрд рублей
«Ъ»: Экс-коллег полковника Захарченко ищут за взятку в 5 млрд рублей
17 апреля 2024, 01:20

Фото: istock / Atstock Productions

Бывшие коллеги сотрудника МВД России Дмитрия Захарченко, который отбывает наказание за коррупционные преступления, ищут за взятку в пять миллиардов рублей. Об этом информирует Коммерсантъ.
По данным уголовного дела, один из них, Георгий Сатюков, занимал должность в бюро специальных технических мероприятий (БСТМ), являющееся одним из самых секретных подразделений МВД. Он обвиняется в получении денег от администратора криптовалютой биржи WES (бывшей BTC) Алексея Иванова.

По одной из версий следователей, подозреваемые могут скрываться в Дубае. Оба заочно арестованы.

Стоит отметить, что у Сатюкова и его родственников есть недвижимость в Дубае. По предварительной информации, речь идет об апартаментах в самом высоком здании столицы ОАЭ — башне «Бурдж-Халифа».

Читайте также:

Мужчина избил школьника из-за игрушечного ножа

Вода в реке Тобол у Кургана поднялась до 804 см при опасном уровне 850 см

Машина с возвращавшимися с СВО россиянами утонула в реке

#мвд
#недвижимость
#наказание
#взятка
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Дубай уходит под воду: Более 2,5 тысяч россиян застряли в ОАЭ
АТОР: 2,5 тысячи россиян не могут вылететь из ОАЭ из-за ливней
17 апреля 2024, 01:16

Фото: istock / canbedone

Порядка двух с половиной тысяч граждан России ожидают свои рейсы из ОАЭ, отложенные из-за ливней. Туристам предложили размещение и питание. Об этом проинформировала глава Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе в разговоре с РИА Новости.
«В общей сложности отложены рейсы около 2,5 тысячи пассажиров. Это почти половина от среднего ежедневного объема, летающих в ОАЭ из разных городов России. Пассажирам в ОАЭ предложено размещение и питание. Туристы не страдают», — заявила Ломидзе.
Когда будут возобновлены рейсы, неизвестно. Ломидзе выразила надежду, что 17 апреля все восстановится.

16 апреля сообщалось, проливные дожди, обрушившиеся на ОАЭ, привели к затоплению многих дорог. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

Мужчина избил школьника из-за игрушечного ножа

Вода в реке Тобол у Кургана поднялась до 804 см при опасном уровне 850 см

Машина с возвращавшимися с СВО россиянами утонула в реке

#аэропорт
#питание
#туристы
#рейсы
#атор
#оаэ
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф