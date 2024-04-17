Мужчина в маске взорвал банкомат Сбера в Омске

Фото: iStock/Galina Vetertsovskaya
В одном из отделений Сбера в Омске взорвали банкомат. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Отмечается, что взрыв устроил мужчина в маске, личность которого на данный момент не установлена. По предварительным данным, он установил самодельное взрывное устройство на один из банкоматов, после чего прогремел взрыв.
В результате происшествия, которое случилось минувшей ночью, никто не пострадал. Всего во взорванном банкомате находилось полтора миллиона рублей.
На опубликованных каналом кадрах видно, что всё помещение с банкоматами разгромлено, повреждена проводка, разбиты стёкла, с потолка упали несколько облицовочных панелей.
В настоящее время полицейские разыскивают злоумышленника. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о покушении на кражу.
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В результате происшествия, которое случилось минувшей ночью, никто не пострадал. Всего во взорванном банкомате находилось полтора миллиона рублей.
На опубликованных каналом кадрах видно, что всё помещение с банкоматами разгромлено, повреждена проводка, разбиты стёкла, с потолка упали несколько облицовочных панелей.
В настоящее время полицейские разыскивают злоумышленника. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о покушении на кражу.
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Анастасия Чинкова