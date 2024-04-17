«Хамло!»: Учительница жестоко избила младшеклассника прямо во время урока

Фото: iStock/Irina_Geo
В Туапсе учительница напала на младшеклассника прямо во время урока и отпинала его ногами, видео с инцидентом публикует Telegram-канал РЕН ТВ.
Как видно на попавших в интернет кадрах, преподаватель стащила ребёнка со стула, повалила на пол и стала пинать его ногами. При этом она кричала, что он достал её стоим поведением. Учитель назвала младшеклассника «хамлом».
По словам очевидцев, мальчик действительно хамил учителю и играл в телефон во время урока.
Ситуацию на контроль взяло ГУ МВД России Краснодарского края. Проводится проверка.
Ранее педагог из столичной школы избила ребёнка до закрытой черепно-мозговой травмы. Подробнее о случившемся читайте в материале «Радио 1».
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По словам очевидцев, мальчик действительно хамил учителю и играл в телефон во время урока.
Ситуацию на контроль взяло ГУ МВД России Краснодарского края. Проводится проверка.
Ранее педагог из столичной школы избила ребёнка до закрытой черепно-мозговой травмы. Подробнее о случившемся читайте в материале «Радио 1».
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Евгения Парфентьева