Дело о госизмене возбудили против жительницы Хабаровска

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Уголовное дело о госизмене возбуждено в отношении жительницы Хабаровска. Об этом сообщили в УФСБ России по Хабаровскому краю, пишет ТАСС.
Согласно информации следствия, обвиняемая собирала и передавала представителям спецслужб Украины данные, которые могут быть использованы соседним государством против безопасности РФ. В настоящее время расследование дела продолжается сотрудниками УФСБ.
Примечательно, что женщине может грозить лишение свободы от двенадцати до двадцати лет со штрафом до 500 тысяч рублей или пожизненное лишение свободы.
Ранее сообщалось, что в Москве за госизмену задержан украинский агент, который запускал беспилотники близ военных объектов, чтобы запутать ПВО ложными целями. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Примечательно, что женщине может грозить лишение свободы от двенадцати до двадцати лет со штрафом до 500 тысяч рублей или пожизненное лишение свободы.
Ранее сообщалось, что в Москве за госизмену задержан украинский агент, который запускал беспилотники близ военных объектов, чтобы запутать ПВО ложными целями. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Екатерина Коршунова