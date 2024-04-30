Дениса Майданова экстренно госпитализировали в Москве

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
Певец и композитор Дмитрий Майданов экстренно госпитализирован в Москве. Об этом сообщает телеграм-канал «112».
Артист плохо себя почувствовал в театре на Суворовской площади, затем начал задыхаться и вызывал скорую помощь.
По предварительным данным, певцу поставили диагноз «отек Квинке». Ему оказывается вся необходимая медицинская помощь.
Майданов является автором песен известных российских исполнителей таких как: Александр Буйнов, Михаил Шуфутинский, Александр Маршал, Лолита, Жасмин, Иосиф Кобзон, Татьяна Буланова и других.
С 2008 года артист выступает на сцене как исполнитель собственных песен. Наибольшую известность Майданову принесла песня «Вечная любовь», за исполнение которой он получил премию «Золото граммофон».
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По предварительным данным, певцу поставили диагноз «отек Квинке». Ему оказывается вся необходимая медицинская помощь.
Майданов является автором песен известных российских исполнителей таких как: Александр Буйнов, Михаил Шуфутинский, Александр Маршал, Лолита, Жасмин, Иосиф Кобзон, Татьяна Буланова и других.
С 2008 года артист выступает на сцене как исполнитель собственных песен. Наибольшую известность Майданову принесла песня «Вечная любовь», за исполнение которой он получил премию «Золото граммофон».
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Анастасия Хохлова