Депутата Тюменской городской думы Кима задержали при получении взятки

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Правоохранительные органы задержали депутата Тюменской городской думы Андрея Кима при получении взятки. Об этом сообщает издание URA.ru.
Неназванный источник рассказал, что парламентарий потребовал денежное вознаграждение за оказание помощи в решении вопроса в сфере ЖКХ.
Ким мог получить три миллиона рублей, но его поймали с поличным.
Теперь он обвиняется по статье Уголовного кодекса РФ о мошенничестве в особо крупном размере.
Ранее сообщалось, что самым популярным размером взятки в России по-прежнему остаются суммы в пределах от 10 до 50 тысяч рублей. В прошлом году за получение взятки в рамках данной суммы в России были осуждены более пяти тысяч человек.
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Ким мог получить три миллиона рублей, но его поймали с поличным.
Теперь он обвиняется по статье Уголовного кодекса РФ о мошенничестве в особо крупном размере.
Ранее сообщалось, что самым популярным размером взятки в России по-прежнему остаются суммы в пределах от 10 до 50 тысяч рублей. В прошлом году за получение взятки в рамках данной суммы в России были осуждены более пяти тысяч человек.
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Анастасия Чинкова