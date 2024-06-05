Хинштейн: замглавы Безенчукского района под Самарой Малежика задержали за взятку

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По подозрению во взяточничестве задержан первый замглавы Безенчукского района Самарской области Владимир Малежик. Об этом сообщил депутат Госдумы от Самарского избирательного округа Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.
«Общая сумма поборов составила почти 400 тысяч рублей», – говорится в сообщении.
Уточняется, что против Малежика возбудили уголовное дело. Он уже признался в содеянном. К слову, в начале мая сообщалось о задержании по подозрению во взяточничестве замминистра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области Андрея Кислицына.
По версии следствия, Кислицыну передал крупную сумму его бывший однокурсник экс-депутат законодательного собрания Павел Мякишев. Он якобы действовал в интересах компании, занимающейся поставками светильников в муниципалитеты.
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