Депутаты вступили в спор о причинах гибели 12-летней девочки в Якутии

Фото: istockphoto/Osobystist
Трагедия, потрясшая всю страну, произошла в небольшом якутском посёлке Чульман. Там 12-летнию девочку посереди дня загрызла стая бродячих собак. Врачи два дня боролись за её жизнь, но спасти не смогли.
Следователи возбудили уголовное дело и попросили взять главу сельского поселения под стражу, передаёт РИА Новости. Однако Нерюнгринский районный суд это ходатайство не удовлетворил. Чиновник остался на свободе, его временно отстранили от должности. Решение суда разделило местных жителей на два лагеря. Агентство рассказывает о деталях трагедии и её последствиях.
Инцидент произошёл днём 7 октября. Девочка возвращалась домой из школы. Идти оставалось считаные минуты, когда её окружила стая собак. Почувствовав неладное, девочка успела отправить подруге видео-сообщение с просьбой о помощи. Почти сразу животные бросились на неё. Случайный прохожий пытался отогнать животных, позже он показывал в кровь искусанные руки. Подъехавший отец девочки увидел повсюду кровь и разорванные вещи дочери. Прохожий помог отцу погрузить девочку в машину, они поехали в больницу. Увы, врачи спасти жизнь подростка не смогли.
Местные жители рассказывают, что проблема бездомных собак с каждым годом становится всё острее. К тому же, многие хозяева отпускают своих питомцев на самовыгул, а домашние животные без ошейника не менее опасны, чем бродячие псы. Родители боятся отпускать детей в школу. Просили администрацию перевести детей на онлайн-обучение, пока не решат проблему со стаями бродячих собак, но получили отказ.
Фото: istockphoto/Yurikr
В администрации Нерюнгринского района сообщили, что в этом году на все посёлки требуется 12 миллионов рублей, чтобы организовать отлов, чипирование собак, обустроить пункты передержки и приюты. А получено было только три миллиона. Посоветовали главам муниципалитетов пересмотреть бюджет и потуже затянуть пояса.
Первый заместитель комитета Государственной думы по экологии Владимир Бурматов напомнил, что полтора года назад регионы получили право самостоятельно определять судьбу бездомных животных. Региональные власти должны заниматься строительством приютов, поддерживать некоммерческие организации и волонтёров, проводить отлов, чипирование, штрафовать за самовыгул, определять места выпуска, проводить пропаганду ответственного отношения к животным и так далее. Депутат подчеркнул, что в районе, где произошла трагедия, ничего из перечисленного не делалось. По мнению Бурматова, винвных надо сурово наказать и привлечь к уголовной ответственности.
С Бурматовым не согласен депутат Государственного собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) Александр Кошуков. Он считает, что даже безвозвратный отлов ситуацию в корне не изменит. Особенно если учесть, во сколько обойдётся пожизненное содержание одного животного. Парламентарий подчеркнул, что решение «собачьего вопроса» целиком ложится на бюджеты регионов, даже если они дотационные. По его словам, программа ОССВ («Отлов-Стерилизация-Вакцинация-Возврат») в условиях Крайнего Севера не работает. Кошуков считает, что решение суда об ответственности главы администрации Чульмана обжалуют. После чего будут предложены поправки уже в федеральный закон.
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Инцидент произошёл днём 7 октября. Девочка возвращалась домой из школы. Идти оставалось считаные минуты, когда её окружила стая собак. Почувствовав неладное, девочка успела отправить подруге видео-сообщение с просьбой о помощи. Почти сразу животные бросились на неё. Случайный прохожий пытался отогнать животных, позже он показывал в кровь искусанные руки. Подъехавший отец девочки увидел повсюду кровь и разорванные вещи дочери. Прохожий помог отцу погрузить девочку в машину, они поехали в больницу. Увы, врачи спасти жизнь подростка не смогли.
Местные жители рассказывают, что проблема бездомных собак с каждым годом становится всё острее. К тому же, многие хозяева отпускают своих питомцев на самовыгул, а домашние животные без ошейника не менее опасны, чем бродячие псы. Родители боятся отпускать детей в школу. Просили администрацию перевести детей на онлайн-обучение, пока не решат проблему со стаями бродячих собак, но получили отказ.
Фото: istockphoto/Yurikr
В администрации Нерюнгринского района сообщили, что в этом году на все посёлки требуется 12 миллионов рублей, чтобы организовать отлов, чипирование собак, обустроить пункты передержки и приюты. А получено было только три миллиона. Посоветовали главам муниципалитетов пересмотреть бюджет и потуже затянуть пояса.
Первый заместитель комитета Государственной думы по экологии Владимир Бурматов напомнил, что полтора года назад регионы получили право самостоятельно определять судьбу бездомных животных. Региональные власти должны заниматься строительством приютов, поддерживать некоммерческие организации и волонтёров, проводить отлов, чипирование, штрафовать за самовыгул, определять места выпуска, проводить пропаганду ответственного отношения к животным и так далее. Депутат подчеркнул, что в районе, где произошла трагедия, ничего из перечисленного не делалось. По мнению Бурматова, винвных надо сурово наказать и привлечь к уголовной ответственности.
С Бурматовым не согласен депутат Государственного собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) Александр Кошуков. Он считает, что даже безвозвратный отлов ситуацию в корне не изменит. Особенно если учесть, во сколько обойдётся пожизненное содержание одного животного. Парламентарий подчеркнул, что решение «собачьего вопроса» целиком ложится на бюджеты регионов, даже если они дотационные. По его словам, программа ОССВ («Отлов-Стерилизация-Вакцинация-Возврат») в условиях Крайнего Севера не работает. Кошуков считает, что решение суда об ответственности главы администрации Чульмана обжалуют. После чего будут предложены поправки уже в федеральный закон.
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Александр Бойцов