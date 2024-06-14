Видновские врачи вырастили новую кожу на голове пациентки после нападения собаки

Фото: пресс-служба главы Ленинского г. о.
Врачи Видновской клинической больницы провели операцию по восстановлению кожи на голове пострадавшей от нападения собаки. Об этом сообщили в пресс-службе главы Ленинского городского округа.
«В феврале на 60-летнюю жительницу муниципалитета напала соседская сторожевая собака. Животное сорвалось с цепи, повалило женщину и схватило за волосы, сорвав скальп», – рассказал заведующий первым хирургическим отделением Видновской клинической больницы Константин Брагинский.Пациентку привезли в больницу лишь через час после инцидента. Скальп на тот момент замёрз из-за долгого пребывания на морозе.
«Было решено провести операцию и восстановить кожу, вернув скальп на место. Но после операции пришитый скальп начал отмирать из-за плохого кровоснабжения. Тогда мы использовали метод заживления под струпом, который помогает росту новой кожи. Благодаря этому удалось закрыть большую часть раны, хотя остался небольшой дефект размером диаметром около трёх сантиметров», – подытожил Брагинский.Он отметил, что врачи избежали пересадки кожи, которая из-за размера раны требовала бы нескольких этапов и имела риск отторжения. Через четыре месяца с момента операции её результат оказался благополучным.
Читайте также:
В реабилитационном центре «Ясенки» приступили к строительству бассейна
Учёные МФТИ разработали уникальный метод перевозки донорских сердец
В больницах Подмосковья установили шесть новых единиц тяжёлой медтехники
Лора Луганская