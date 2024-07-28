В российском регионе алабай атаковал четыре человек

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Алабай напал на четырех человек в районе Твери, передают «Известия».
Инцидент произошел в субботу, 27 июля, в деревне Новенькое. Алабай напал на людей и укуси их. Пострадавшие обратились за медицинской помощью.
Информация о происшествии распространилась по сети, факт инцидента подтвердили в Следственном комитете России по региону. Хозяин собаки был установлен. По данным МВД, в настоящее время сотрудники полиции проводят осмотр места происшествия, алабай пока не пойман.
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