Десятки человек пострадали на рейв-вечеринке на полигоне во Франции

03 мая 2026, 17:46

МВД Франции: 33 человека пострадали на рейв-вечеринке на полигоне

В департаменте Шер на военном полигоне около города Бурж во время рейв-вечеринки пострадали более 30 человек. Пятеро из них находятся в тяжелом состоянии, сообщил глава МВД Франции Лоран Нуньес, прибывший на место происшествия.





По словам министра, всего зарегистрировали 28 пострадавших с легкими травмами и пять человек в крайне тяжелом состоянии. Двенадцать госпитализировали, в том числе из-за употребления наркотиков, уточняет радиостанция franceinfo.



С момента начала мероприятия 1 мая полицейские зафиксировали большое число нарушений, включая 75 случаев незаконного хранения наркотиков, сообщал телеканал BFMTV. Кроме того, на полигоне обнаружили два неразорвавшихся снаряда. Как информирует радиостанция ici со ссылкой на префектуру, один боеприпас уже изъяли саперы для уничтожения.



Позже Нуньес подтвердил наличие второго снаряда и сообщил, что работы по его обезвреживанию продолжаются.



