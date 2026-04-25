Полиция задержала подозреваемого в двойном убийстве в Рязанской области
Правоохранительные органы задержали мужчину, которого подозревают в жестоком убийстве женщины и годовалого ребенка в Рязанской области. Об этом сообщил официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в соцсетях.
Тела 26‑летней матери и ее сына обнаружили 23 апреля в одном из домов поселка Кадом. По данным ведомства, подозреваемый задержан сотрудниками уголовного розыска в ходе оперативно‑розыскных мероприятий. Им оказался 29‑летний житель Пензенской области.
В связи с произошедшим правоохранители возбудили уголовное дело по статье об убийстве. Следователи продолжают изучать все обстоятельства жестокой расправы.
Ранее в Москве обнаружили труп мужчины. Бездыханное тело находилось в канализации в районе Сокольники.
