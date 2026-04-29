В Петербурге полиция нашла тайник с 1,2 кг амфетамина после задержания подростка
Задержание подростка с амфетамином в Санкт-Петербурге помогло полиции обнаружить крупный тайник с запрещенными веществами. Об этом пишет телеграм-канал «Mash на Мойке».
Правоохранители остановили 17-летнего парня около торгового центра «Галерея» на Лиговском проспекте. В ходе проверки они вышли на квартиру на улице Морской Пехоты.
Там стражи порядка нашли и изъяли более 1,2 килограмма наркотиков, весы и упаковочные материалы. В помещении находилась 18-летняя девушка, ее также задержали. Она заявила, что найденное запрещенное вещество — амфетамин.
Наркотик направили на экспертизу. Уголовное дело возбудили по статье о покушении на сбыт наркотиков. В настоящий момент устанавливаются каналы распространения.
