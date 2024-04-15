Десятки домов затопило в Бурятии

Фото: iStock/Wheatfield
В Иволгинском районе Республики Бурятия паводок подтопил дома. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор области Алексей Цыденов.
Отмечается, что были эвакуированы 22 человека, в том числе шесть детей.
Ранее МЧС сообщало, что в Курганской области подтоплены сотни объектов. В регионе сохраняется режим чрезвычайной ситуации. По последним данным, подтоплено более 500 домов.
Ранее МЧС сообщало о сотнях подтоплений в Курганской области. В регионе продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации. По последним данным, подтопленными оказались более 500 домов и жилых построек.
От наводнений пострадали десятки регионов России. В МЧС заявляют, что такие паводки в затопленных местностях являются беспрецедентными.
Читайте также:
«Уровень воды в Тоболе продолжает подниматься»: В Кургане готовятся к половодью
В Оренбуржье прогнозируют подтопление порядка 1,5 тысяч домов
В Оренбурге проводится массовая эвакуация из-за ухудшения ситуации с паводками
Ранее МЧС сообщало, что в Курганской области подтоплены сотни объектов. В регионе сохраняется режим чрезвычайной ситуации. По последним данным, подтоплено более 500 домов.
Ранее МЧС сообщало о сотнях подтоплений в Курганской области. В регионе продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации. По последним данным, подтопленными оказались более 500 домов и жилых построек.
От наводнений пострадали десятки регионов России. В МЧС заявляют, что такие паводки в затопленных местностях являются беспрецедентными.
Читайте также:
«Уровень воды в Тоболе продолжает подниматься»: В Кургане готовятся к половодью
В Оренбуржье прогнозируют подтопление порядка 1,5 тысяч домов
В Оренбурге проводится массовая эвакуация из-за ухудшения ситуации с паводками
Александр Климов