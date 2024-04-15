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Десятки домов затопило в Бурятии

Глава Бурятии: 11 домов подтоплено, жители эвакуированы
15 апреля 2024, 03:20
Фото: iStock/Wheatfield

Фото: iStock/Wheatfield

В Иволгинском районе Республики Бурятия паводок подтопил дома. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор области Алексей Цыденов.
Отмечается, что были эвакуированы 22 человека, в том числе шесть детей.

Ранее МЧС сообщало, что в Курганской области подтоплены сотни объектов. В регионе сохраняется режим чрезвычайной ситуации. По последним данным, подтоплено более 500 домов.



Ранее МЧС сообщало о сотнях подтоплений в Курганской области. В регионе продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации. По последним данным, подтопленными оказались более 500 домов и жилых построек.

От наводнений пострадали десятки регионов России. В МЧС заявляют, что такие паводки в затопленных местностях являются беспрецедентными.

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#курганская область
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#половодье
#паводок
#эвакуация
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«Уровень воды в Тоболе продолжает подниматься»: В Кургане готовятся к половодью
15 апреля 2024, 00:59

Фото: iStock/Bilanol

Уровень воды в реке Тобол в Кургане за два часа поднялся на 11 см. Об этом сообщила местная администрация в Telegram-канале.
«Уровень воды в Тоболе продолжает подниматься, в Кургане, по данным на 15 апреля на 2:00, он составляет 596 сантиметров, 11 сантиметров за два часа», – говорится в сообщении.

Отмечается, что в Барабе, в Кетовском округе, уровень воды за два часа также поднялся на 23 сантиметра до 226 сантиметров.

Ранее МЧС сообщало о сотнях подтоплений в Курганской области. В регионе продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации. По последним данным, подтопленными оказались более 500 домов и жилых построек.

От наводнений пострадали десятки регионов России. В МЧС заявляют, что такие паводки в затопленных местностях являются беспрецедентными.

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#курганская область
#мчс
#половодье
#река
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В результате массовой драки в Саратове возбудили уголовное дело
Несколько десятков человек подрались в Саратове, возбуждено уголовное дело
15 апреля 2024, 00:13

Фото: iStock/artolympic

В Саратове произошла драка между десятками людей. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России.
Один из участников драки сел за руль автомобиля и принял попытку задавить оппонентов. Водитель сбил одного человек, он был госпитализирован.

По данному инциденту было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство двух или более лиц, совершенное общеопасным способом из хулиганских побуждений». Расследованием дела занимается Центральный аппарат Следственного комитета России.

До этого в Москве произошла масштабная драка. Около 20 рабочих поспорили на Тагильской улице. Они были вооружены камнями и палками.

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Два человека погибли в результате обстрела ВСУ Херсонской области
Сальдо: Два человек погибли в результате обстрела ВСУ Херсконской области
15 апреля 2024, 00:01

Фото: iStock/gorodenkoff

Два человека погибли в результате обстрела Херсонской области со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.
По словам главы региона, мирные жители погибли в селе Царское и городе Каховка. Один пострадавший был госпитализирован с осколочными ранениями, добавил губернатор.

Ранее советник главы Донецкой народной республики Игорь Кимаковский заявил, что украинские военные охотятся за мирными жителями с помощью беспилотников.

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СК возбудил дело после массовой драки в центре Саратова
СК возбудил дело о покушении на убийство после массовой драки в центре Саратова
14 апреля 2024, 21:42

Фото: iStock/nito100

Возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство в ходе массовой драки, произошедшей в центре Саратова, сообщили в пресс-службе Следственного комитета Российской Федерации в Telegram-канале.
Один из участников конфликта на автомобиле сбил одного человека и пытался сбить еще нескольких, после чего скрылся с места происшествия.

Пострадавшему потребовалась медицинская помощь. Уголовное дело возбуждено по статье «Покушение на убийство двух или более лиц, совершенное общеопасным способом из хулиганских побуждений».

Ожидается, что доклад о ходе расследования будет представлен в центральный аппарат Следственного комитета РФ. Прокуратура области также сообщила, что ведет контроль над расследованием дела.

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На стройке в Москве десятки рабочих устроили драку
СК возбудил дело после массовой драки рабочих на стройке на востоке Москвы
14 апреля 2024, 19:23

Фото: iStock/nito100

После массовой драки строителей в Москве, Следственный комитет возбудил уголовное дело, об этом сообщает пресс-служба столичного главка СК.
Несколько десятков рабочих устроили потасовку на строительной площадке. Причина конфликта в настоящее время не известна.

Уголовное дело возбуждено по статье «Хулиганство», пояснили представители ведомства.

Участниками драки были выходцы из Ближнего зарубежья. Правоохранители проверяют законность их пребывания на территории РФ, сообщает СК.

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#мигранты
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Посол США заявила о прямом запросе из России по теракту в «Крокусе»
14 апреля 2024, 19:12

Фото: iStock/oliviaelisa92

После теракта в «Крокус Сити Холле» в Москве Россия направила США прямой запрос о доступной информации по этому инциденту, сообщила американская посол Линн Трейси в интервью собственной пресс-службе.
Дипломат отметила, что несмотря на серьезные разногласия с Кремлем, Соединенные Штаты придерживаются мнения, что российские граждане имеют право на безопасную и достойную жизнь.

По данным New York Times и Reuters, США предоставили российским спецслужбам разведывательную информацию о планах террористов еще до совершения атаки. В переданной информации указывалось, что потенциальной целью мог стать «Крокус Сити Холл», и Москва якобы получила это предупреждение за две недели до нападения.

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В Донецке скоропостижно скончалась известная балерина Александра Ежунова
14 апреля 2024, 18:15

Фото: istockphoto / SergeyPankratov

В Донецке скончалась известная балерина Александра Ежунова, об этом сообщила художественный руководитель Музыкально-драматического театра имени Бровуна Наталья Волкова, где на протяжении 20 лет выступала артистка. Сообщение размещено на странице Волковой в социальной сети «ВКонтакте».
По словам художественного руководителя, у балерины внезапно остановилось сердце.

Волкова выразила соболезнования и назвала смерть Ежуновой невосполнимой утратой.

Александра Ежунова служила в театре более 20 лет, куда пришла сразу после окончания Донецкого училища искусств. Она приняла участие в более чем 40 спектаклях и постановках.

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#днр
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В Черном море нашли морской дрон с советскими и американскими запчастями
Naval News: у берегов Румынии нашли американский дрон с советской боеголовкой
14 апреля 2024, 17:51

Фото: istock / Mltz

У берегов Румынии в Черном море обнаружен морской дрон с советской боеголовкой. Об том сообщает портал Naval News.
Установлено, что беспилотник произведен американской компанией Silver Ships в Алабаме. Он был создан на основе катера, предназначенного для пожарно-спасательных работ, который потом модифицировали под дрон.

Эксперты выяснили, что длина морского дрона около 9,5 м, что в два раза больше размеров американских кораблей Magura и Sea Baby.

Прежде о происхождении беспилотника, обнаруженного у берегов Румынии, рассказал заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова, полковник в отставке Андрей Кошкин. В беседе с «Лента.ру» он поделился мнением о том, что дрон мог быть сконструирован на Украине. Подробности читайте в материале «Радио 1».

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#сбу
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На границе Украины с Венгрией задержали «заблудившихся» поляков-экстремалов
На Украине задержали 4 поляков, пересекших границу с Венгрией на квадроциклах
14 апреля 2024, 17:31

Фото: iStock/ValleraTo

Четверо граждан Польши, находившихся на квадроциклах и мотоцикле, заблудились и незаконно пересекли венгерско-украинскую границу, после чего их задержали и составили административные протоколы. Об этом сообщили в Telegram-канале госпогранслужбы Украины.
Пограничный наряд обнаружил нарушителей и выяснил, что они являются членами сообщества, занимающегося экстремальным прокатом кроссовых мотоциклов и квадроциклов. Они преодолевали маршрут от Кракова до Стамбула в рамках акции «2222 километра». Потеряв связь, они заблудились и случайно попали на территорию Украины.

Ведомство отметило, что на задержанных были составлены административные протоколы, и в скором времени они будут реадмитированы в Венгрию.

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