Дети и двое взрослых погибли во время пожара в частном доме на Кубани

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В Краснодарском крае четыре ребенка и двое взрослых погибли во время пожара в частном доме.
ЧП случилось в поселке Высоцкий, сообщает МЧС России. Огонь охватил дом на площади 72 квадратных метров.
Пожар ликвидировали 14 спасателей и 6 единиц техники. По предварительной версии, пишет РЕН ТВ, причиной возгорания стали проблемы с электрической проводкой.
В пожаре погибла вся семья: четверо детей и двое взрослых. Пожар случился поздно ночью, поэтому никто из семьи не проснулся. Люди отравились угарным газом и сгорели.
Ранее сообщалось, что женщина и маленький скончались при пожаре в селе Глинищево Брянской области. Горел частный дом на площади 80 квадратных метров.
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Пожар ликвидировали 14 спасателей и 6 единиц техники. По предварительной версии, пишет РЕН ТВ, причиной возгорания стали проблемы с электрической проводкой.
Ранее сообщалось, что женщина и маленький скончались при пожаре в селе Глинищево Брянской области. Горел частный дом на площади 80 квадратных метров.
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Мария Фирсова