В Челябинской области шалость с огнём унесла жизни двух маленьких детей

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В Челябинской области при пожаре в двухэтажном многоквартирном доме погибли двое маленьких детей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.
Отмечается, что жительница населённого пункта Мирный оставила дома одних двухлетнюю дочь и трёхлетнего сына. В какой-то момент в квартире загорелся диван. По данным следствия, это произошло из-за шалости, поскольку дети нашли спички, лежащие в доступном месте.
По данным ведомства, семья состояла на учёте, женщина в одиночку воспитывала детей.
В региональном управлении Следственного комитета возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.
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Анастасия Чинкова