В Подмосковье в пожаре погибли люди

Фото: iStock/Distortion Media
Два человека погибли во время мощного пожара в жилом доме в подмосковной Шатуре.
РЕН ТВ пишет, что огонь охватил двухэтажное здание, которое находится в поселке Садовое. Утром на месте происшествия были обнаружены тела двух человек.
Личности и пол жертв устанавливают правоохранители.
Ранее сообщалось, что труп жестоко убитой женщины был обнаружен в квартире в Ленинградской области. Страшную находку сделал 24 ноября житель деревни Витино. Он заглянул в окно квартиры, которую арендовала погибшая, и увидел на полу бездыханное тело.
Погибшей оказалась 53-летняя женщина, которая жила в этой квартире примерно 10 лет.
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Личности и пол жертв устанавливают правоохранители.
Погибшей оказалась 53-летняя женщина, которая жила в этой квартире примерно 10 лет.
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Мария Фирсова