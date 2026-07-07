Детских бумажных ежиков сделали из эротического романа
В Великобритании разгорелся скандал после того, как выяснилось, что бумажные поделки в виде ежей, которые раздавали детям в магазинах, сделали из страниц откровенного эротического романа. Об этом сообщает Daily Mail.
Инцидент вскрыла бабушка одной из девочек — Линда Форчун. Она обнаружила, что поделку её внучки сложили из листов романа Николсона Бейкера «Фермата» (1994 год), содержащего сцены сексуального характера. Женщина опубликовала предупреждение в соцсетях, после чего ещё семь семей сообщили о аналогичных случаях.
Особое возмущение вызвала история матери по имени Джемма: её десятилетняя дочь получила такого «ежа» от пожилого мужчины. Лишь спустя время, увидев пост Линды, женщина проверила поделку и убедилась, что использованные страницы действительно содержат неприемлемый для детей текст.
Полиция провела беседу с распространителем поделок. В правоохранительных органах подчеркнули, что не нашли признаков злого умысла: мужчина действовал добросовестно и собирал средства на благотворительность. Тем не менее, некоторые родители назвали произошедшее «странным» и призвали других быть внимательнее к тому, что попадает в руки их детей.
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