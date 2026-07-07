Детских бумажных ежиков сделали из эротического романа

07 июля 2026, 15:28

Daily Mail: в Британии бумажных ежиков делали из эротического романа

Фото: istockphoto/Kseniia Ivanova

В Великобритании разгорелся скандал после того, как выяснилось, что бумажные поделки в виде ежей, которые раздавали детям в магазинах, сделали из страниц откровенного эротического романа. Об этом сообщает Daily Mail.