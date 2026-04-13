Дагестанец разнял дерущихся ежиков — видео

13 апреля 2026, 16:24

Дагестанец разнял дерущихся посреди дороги ежиков

Фото: istockphoto/Callingcurlew23

В Дагестане очевидец снял на видео необычную драку, участниками которой стали два ежа. Ролик появился в Telegram-канале «Двач».





Колючие зверьки сошлись на дороге в тёмное время суток и не обращали внимания на приближающийся автомобиль. Автор видео признался, что никогда раньше не видел подобного.





«Я сигналю, они даже вообще не слышат нас. Нормальная рубка у них там идет», — говорит он.



