Дагестанец разнял дерущихся ежиков — видео

Дагестанец разнял дерущихся посреди дороги ежиков
В Дагестане очевидец снял на видео необычную драку, участниками которой стали два ежа. Ролик появился в Telegram-канале «Двач».
Колючие зверьки сошлись на дороге в тёмное время суток и не обращали внимания на приближающийся автомобиль. Автор видео признался, что никогда раньше не видел подобного.
«Я сигналю, они даже вообще не слышат нас. Нормальная рубка у них там идет», — говорит он.
Водителю пришлось выйти из машины и вмешаться в происходящее. Сначала он аккуратно отодвинул одного из ежей ногой, а затем кроссовком раздвинул соперников в разные стороны. После вмешательства оба животных разбежались по своим обочинам.