Детский праздник в сауне Нижнего Тагила закончился ожогами и рвотой

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В Нижнем Тагиле Свердловской области группа детей получила химические ожоги после купания в сауне. Там компания из нескольких семей отмечала день рождения одного из отпрысков.
Инцидент произошёл в заведении «Ай Сауна», сообщает сетевое издание E1.RU. Всего на празднике было 12 детей вместе с родителями. Примерно через час после начала торжества несовершеннолетние почувствовали недомогание. У детей началась массовая рвота, кашель, заплыли глаза. Была срочно вызвана скорая помощь. Медики поставили диагноз: химический ожог средней тяжести.
Обеспокоенные родители обратились в администрацию сауны, однако там им заявили, что дети «просто перекупались». Тогда родители пострадавших несовершеннолетних обратились в полицию. Региональная уже прокуратура начала проверку по факту происшествия. По её результатам будет принято процессуальное решение.
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