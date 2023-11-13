Пять школьниц из Саратова отравились парами хлора на уроке физкультуры

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Пять саратовских школьниц отравились парами хлора на уроке физкультуры, который проходил в бассейне, об этом сообщили в прокуратуре по региону.
По информации ведомства, 13 ноября группа учениц из саратовского лицея-интерната № 64 отправились на урок физкультуры в бассейн Саратовского национального исследовательского государственного университета им. Н.Г. Чернышевского.
Во время урока пять девочек почувствовали себя плохо. Их госпитализировали в больницу с подозрением на отравление парами хлора.
По факту происшествия местная прокуратура инициировала проверку.
Минувшим летом в детском оздоровительном лагере «Байкальский бор» в Бурятии произошло массовое отравление детей. Расследованием происшествия занялся Роспотребнадзор.
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Во время урока пять девочек почувствовали себя плохо. Их госпитализировали в больницу с подозрением на отравление парами хлора.
Минувшим летом в детском оздоровительном лагере «Байкальский бор» в Бурятии произошло массовое отравление детей. Расследованием происшествия занялся Роспотребнадзор.
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Евгения Парфентьева