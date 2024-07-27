В Варшаве зафиксировали массовое отравление хлором

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Массовое отравление хлором произошло в одном из бассейнов Варшавы, передает радиостанция RMF FM.
Сообщается, что 23 человека, посещавшие бассейн Polonez OSiR в варшавском районе Таргувек, отравились хлором. Спасатели доставили 21 человека, включая детей, в медицинское учреждение. Все пострадавшие были в сознании на момент поступления.
Всего из бассейна было эвакуировано около 60 человек. Пробы воды в бассейне показали, что концентрация хлора многократно превышала нормативные значения.
Ранее более 10 человек отравились хлором в одном из бассейнов США. Инцидент произошел 24 июня в городе Хьюстон в американском штате Техас.
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Всего из бассейна было эвакуировано около 60 человек. Пробы воды в бассейне показали, что концентрация хлора многократно превышала нормативные значения.
«На дне бассейна было обнаружено 8,03 миллиграмма хлора на литр при норме 0,3-0,7, на поверхности 2,41 миллиграмма при норме 0,3-0,7», — подчеркивается в материалах.
Ранее более 10 человек отравились хлором в одном из бассейнов США. Инцидент произошел 24 июня в городе Хьюстон в американском штате Техас.
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Александр Климов