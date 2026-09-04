Девочка подхватила редкую болезнь в контактном зоопарке и умерла
В австралийском штате Виктория трехлетняя девочка скончалась в больнице после заражения бактерией Escherichia coli в контактном зоопарке. Ребенок провел в реанимации шесть недель, однако спасти его не удалось — инфекция вызвала необратимые повреждения мозга и почечную недостаточность.
По данным news.com.au, точный источник заражения не установили, однако известно, что переносчиками опасной бактерии часто является крупный рогатый скот. Администрация зоопарка принесла соболезнования родным погибшей и подчеркнула, что хотя заведения обязаны соблюдать строгие санитарные нормы, родителям также следует внимательнее следить за детьми во время контактов с животными.
Отмечается, что незадолго до этого случая после посещения того же зоопарка в больницу попадал еще один ребенок. Другой информации не приводится.
Ранее умерла освобожденная из квартиры Южно-Сахалинска заложница. Детали — в нашем материале.
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