Девочка подхватила редкую болезнь в контактном зоопарке и умерла

04 сентября 2026, 13:21

В Австралии девочка умерла после посещения контактного зоопарка

Фото: istockphoto/peterscode

В австралийском штате Виктория трехлетняя девочка скончалась в больнице после заражения бактерией Escherichia coli в контактном зоопарке. Ребенок провел в реанимации шесть недель, однако спасти его не удалось — инфекция вызвала необратимые повреждения мозга и почечную недостаточность.