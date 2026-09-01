Умерла освобожденная из квартиры Южно-Сахалинска заложница
Женщина, освобожденная из заложников в Южно-Сахалинске, скончалась в больнице. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.
По его данным, 47-летний Алексей Т. нанес ножевые ранения 44-летней Ольге Щ. в ходе бытового конфликта. Пострадавшую доставили в больницу, однако спасти ее не удалось. Самого мужчину с огнестрельным ранением также госпитализировали.
Напомним, инцидент произошел 1 сентября в доме № 12 по Физкультурной улице. Мужчина запер в квартире на шестом этаже свою знакомую, угрожал ей ножом и ударил им не менее пяти раз. Для освобождения женщины привлекались сотрудники полиции, МЧС и Росгвардии. Вскоре подозреваемого задержали, а по факту происшествия возбудили уголовное дело.
Ранее сообщалось, что Калининский районный суд вынес приговор жителю Новосибирска, который удерживал и избивал свою сожительницу.
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