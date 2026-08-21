21 августа 2026, 03:15

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

Ночь на 22 декабря 2025 года в Петрозаводске закончилась гибелью 22-летней девушки после вечеринки в квартире. Следствие установило, что во время интимной близости 39-летний мужчина сдавил ей шею, что привело к механической асфиксии. Изначально правоохранители расследовали дело об убийстве, однако суд вынес приговор по статье о причинении смерти по неосторожности. Подробнее расскажем в материале «Радио 1».





Содержание Предновогодняя вечеринка в Петрозаводске Что установила экспертиза после смерти девушки Почему мужчину сначала обвинили в убийстве Какой приговор вынес суд

Предновогодняя вечеринка в Петрозаводске

Что установила экспертиза после смерти девушки

«Хотелось»: убил, изнасиловал и отужинал рядом с телом. История маньяка, державшего в страхе Пермь, Киров и Краснодар

Почему мужчину сначала обвинили в убийстве

Какой приговор вынес суд