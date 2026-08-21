«Она сама просила»: Громкая история со вписки в Петрозаводске, где 22-летняя девушка умерла во время секса. Что известно?
Ночь на 22 декабря 2025 года в Петрозаводске закончилась гибелью 22-летней девушки после вечеринки в квартире. Следствие установило, что во время интимной близости 39-летний мужчина сдавил ей шею, что привело к механической асфиксии. Изначально правоохранители расследовали дело об убийстве, однако суд вынес приговор по статье о причинении смерти по неосторожности. Подробнее расскажем в материале «Радио 1».
Предновогодняя вечеринка в ПетрозаводскеКомпания молодых людей собралась в одной из квартир Петрозаводска на предновогоднюю вписку. Гости общались, выпивали и оставались в жилье на несколько дней. Следствие допускало, что участники встречи могли употреблять не только алкоголь, но и запрещённые вещества. Ближе к утру часть компании разошлась. Остальные гости уснули в квартире, поскольку находились в сильном алкогольном опьянении. В какой-то момент 22-летняя девушка ушла в отдельную комнату вместе с 39-летним мужчиной.
По данным материалов дела, ранее они не были знакомы. Вероятно, обоих пригласили через общих приятелей. Между мужчиной и девушкой началась интимная близость. Через короткое время молодая жительница Петрозаводска потеряла сознание. Мужчина выбежал из комнаты и сообщил другим гостям, что девушка перестала дышать. Участники вечеринки сразу вызвали бригаду скорой помощи. Врачи около часа пытались реанимировать пострадавшую и восстановить дыхание с сердечной деятельностью. Спасти её не удалось. Медики констатировали смерть 22-летней девушки.
Что установила экспертиза после смерти девушкиНа место происшествия приехали сотрудники полиции и Следственного комитета России по Республике Карелия. Правоохранители задержали 39-летнего мужчину прямо в квартире. В этот момент он находился в состоянии алкогольного опьянения. Судебно-медицинская экспертиза назвала причиной смерти тупую травму шеи. Она вызвала механическую асфиксию, то есть удушение. Эксперты обнаружили на коже и в глубоких тканях шеи следы сдавливания. Подобные повреждения могут появиться при воздействии руками или предплечьем.
Сдавливание шеи создаёт прямую угрозу жизни. Оно нарушает поступление кислорода и кровоснабжение головного мозга. Для тяжёлых последствий не требуется значительное физическое усилие, поэтому такая практика несёт высокий риск даже при отсутствии намерения убить человека. Следствие пришло к выводу, что травма шеи привела к гибели девушки на месте происшествия. О погибшей известно немного. Она училась в одном из образовательных учреждений Петрозаводска, но на момент трагедии уже не числилась студенткой.
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Почему мужчину сначала обвинили в убийствеСледственное управление СК России по Республике Карелия сначала возбудило уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ — убийство. Эта норма предусматривает до 15 лет лишения свободы. Следователи полагали, что мужчина во время интимной близости нанёс девушке травму шеи, из-за чего она погибла. В ходе расследования квалификацию деяния пересматривали.
Сам обвиняемый не признал, что хотел лишить девушку жизни. На допросах он утверждал, что интимная близость проходила добровольно. По его словам, девушка сама предложила использовать элементы удушения как часть сексуальной практики. Защита настаивала на отсутствии умысла. Адвокаты добивались переквалификации дела на часть 1 статьи 109 УК РФ — причинение смерти по неосторожности. Максимальное наказание по этой статье составляет два года лишения свободы.
Фраза мужчины о том, что «она сама просила», стала важной частью позиции защиты. При этом следствие указывало на опасность механического сдавливания шеи. Совершеннолетний дееспособный человек, по позиции обвинения, должен понимать возможные последствия таких действий.
Какой приговор вынес судВ приговоре суд указал, что в ночь на 22 декабря 2025 года нетрезвый мужчина по неосторожности причинил знакомой тупую травму шеи. Повреждение спровоцировало механическую асфиксию, после чего девушка скончалась. Суд квалифицировал действия 39-летнего жителя Петрозаводска по части 1 статьи 109 УК РФ. Мужчина получил наказание в виде ограничения свободы сроком на полтора года. Реальный срок лишения свободы суд не назначил.
Ограничение свободы не означает отправку осуждённого в колонию. Такой вид наказания предполагает установленные судом запреты и обязанности. Их соблюдение контролирует уголовно-исполнительная инспекция.