Девушка из Иркутска потеряла зубы после установки виниров
Девушка из Иркутска столкнулась с ужасными последствиями после установки виниров в частной клинике. Она потратила 1,7 млн рублей, но вместо улыбки мечты получила раздутое лицо от гноя, кисты и удалённые нервы. Об этом информирует Telegram-канал Mash.
Врачи спилили все зубы, что привело к сильным болям. Россиянка не могла есть и пить, из-за чего сильно похудела. Временные коронки постоянно выпадали, а десна кровоточили. Специалисты уверяли её, что всё идёт по плану, вскрывали нарывы и назначали антибиотики. После повторной обточки боль усилилась, и девушку госпитализировали в челюстно-лицевую хирургию.
Там врачи выкачали гной через дренаж и обнаружили забытый коффердам в корнях спиленных зубов. Лечение не дало результатов, и теперь она носит циркониевые коронки вместо зубов. Девушка требует от клиники 5 млн рублей за исправление ситуации, но восстановить здоровье зубов вряд ли удастся. Организация не признаёт своей вины и утверждает, что у пациентки был гайморит, который вызвал осложнения. Специалисты со стороны не подтвердили этот диагноз.
